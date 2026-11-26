Кіберполіція попередила українців про нову схему телефонного шахрайства: аферисти представляються працівниками банку та лякають блокуванням картки, щоб виманити гроші з рахунку.

Шахрайство з банківськими картками в Україні набирає нових обертів - кіберполіція попередила про чергову аферу, у якій зловмисники лякають людей блокуванням картки, щоб виманити гроші з рахунку.

Схема проста, але дієва. Людині телефонує нібито працівник банку і повідомляє, що її картку заблоковано або ось-ось заблокують. Щоб «врятувати» гроші, співрозмовник просить назвати дані картки, код із SMS або переказати кошти на «безпечний рахунок».

У новій версії афери шахраї активно згадують застосунок «Дія» та інші державні сервіси. Вони переконують жертву, що для розблокування потрібно підтвердити особу або оновити дані, і надсилають фішингове посилання.

Кіберполіція наголошує: справжній банк ніколи не телефонує з вимогою назвати CVV-код, пароль від інтернет-банкінгу чи код із SMS. Такі дані знає лише власник картки, і передавати їх будь-кому не можна.

Що робити, якщо зателефонували «з банку»

Перше правило - не панікувати і не поспішати. Покладіть слухавку та самостійно зателефонуйте до банку за номером, вказаним на звороті картки або на офіційному сайті.

Ніколи не переходьте за посиланнями, які надсилають у SMS чи месенджерах, і не встановлюйте програми віддаленого доступу на прохання незнайомців. Через такі застосунки шахраї отримують повний контроль над телефоном і рахунком.

Якщо ви вже повідомили дані картки або переказали гроші, негайно заблокуйте картку через гарячу лінію банку та зверніться із заявою до кіберполіції. Чим швидше це зробити, тим більше шансів повернути кошти.

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