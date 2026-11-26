Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК), оштрафувала «Київстар» після скарги клієнта, якому без його згоди підключили платний пакет. Оператор повернув абоненту 560 грн і сплатив 17 000 грн штрафу до держбюджету.

Київстар оштрафували за підключення платного пакета без згоди клієнта. Оператор повернув абоненту 560 грн, які списали за нав'язану послугу, а також сплатив 17 000 грн штрафу до держбюджету.

Історія почалася зі скарги клієнта. Абонент помітив, що з рахунку раптово зникли гроші, і з'ясував, що до його номера без відома підключили платний пакет послуг. Людина не замовляла його, не підтверджувала згоду, а кошти списували автоматично.

Розібратися з цим допомогла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК). Після перевірки регулятор визнав дії оператора порушенням, повідомляє Mind.

У результаті «Київстар» повернув клієнту повну вартість нав'язаного пакета - 560 грн. Окремо оператор сплатив 17 000 грн штрафу до державного бюджету. Для абонента це означає, що гроші за послугу, яку він не замовляв, мають повертатися.

Як перевірити, чи не підключили вам платні послуги

Такі ситуації трапляються не лише у «Київстара»: абоненти всіх операторів іноді помічають списання за те, чого не замовляли. Найпростіший спосіб вчасно це виявити - регулярно переглядати деталізацію рахунку в застосунку оператора або в особистому кабінеті.

Якщо ви помітили підозріле списання, спершу зверніться до служби підтримки свого оператора. Вимагайте скасувати послугу та повернути гроші. Оператор відмовив - подавайте скаргу до НКЕК. Регулятор розглядає звернення споживачів і може зобов'язати оператора повернути кошти, як це сталося в описаному випадку.

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