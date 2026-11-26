Уряд залишив фіксований тариф на електроенергію для населення без змін на весь опалювальний сезон 2026-2027 років. Базова ціна становить 4,32 гривні за кіловат-годину.

Тариф на світло в Україні лишиться незмінним на весь опалювальний сезон 2026-2027 років. Таке рішення ухвалив уряд, подовживши дію фіксованої ціни на електроенергію для побутових споживачів.

Базова вартість електроенергії для населення зберігається на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину. Це означає, що протягом найближчих місяців жодного додаткового перегляду цін не буде.

Для окремих категорій споживачів передбачені спеціальні умови. Йдеться про домогосподарства, які використовують електроенергію як основне джерело опалення. Для них і надалі діє пільговий тариф у розмірі 2,64 гривні за кіловат-годину.

Хто платить за зниженим тарифом

Право на 2,64 гривні за кіловат-годину мають власники житла, де офіційно оформлене електричне опалення. Такий самий тариф застосовується до мешканців будинків, не підключених до газових мереж або систем централізованого теплопостачання.

Рішення уряду має особливе значення саме в зимовий період. Восени та взимку споживання електроенергії традиційно зростає через використання обігрівачів, додаткового освітлення та інших побутових приладів.

Що це означає для платіжок

Зафіксований тариф дозволяє уникнути додаткового фінансового навантаження і прогнозованіше планувати сімейний бюджет. Енергетичний сектор при цьому продовжує працювати в умовах відновлення інфраструктури та підготовки до пікових зимових навантажень.

Раніше Politeka повідомляла, тариф на світло з грудня залишиться 4,32 грн і хто платитиме 2,64 грн за кіловат-годину.

Також Politeka писала, скільки доведеться платити за світло з 1 грудня.