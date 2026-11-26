Правительство оставило фиксированный тариф на электроэнергию для населения без изменений на весь отопительный сезон 2026-2027 годов. Базовая цена составляет 4,32 гривни за киловатт-час.

Тариф на свет в Украине останется неизменным на весь отопительный сезон 2026-2027 годов. Такое решение приняло правительство, продлив действие фиксированной цены на электроэнергию для бытовых потребителей.

Базовая стоимость электроэнергии для населения сохраняется на уровне 4,32 гривни за киловатт-час. Это означает, что в ближайшие месяцы никакого дополнительного пересмотра цен не будет.

Для отдельных категорий потребителей предусмотрены специальные условия. Речь о домохозяйствах, которые используют электроэнергию как основной источник отопления. Для них и дальше действует льготный тариф в размере 2,64 гривни за киловатт-час.

Кто платит по сниженному тарифу

Право на 2,64 гривни за киловатт-час имеют владельцы жилья, где официально оформлено электрическое отопление. Такой же тариф применяется к жителям домов, не подключенных к газовым сетям или системам централизованного теплоснабжения.

Решение правительства имеет особое значение именно в зимний период. Осенью и зимой потребление электроэнергии традиционно растет из-за использования обогревателей, дополнительного освещения и других бытовых приборов.

Что это значит для платежек

Зафиксированный тариф позволяет избежать дополнительной финансовой нагрузки и прогнозируемо планировать семейный бюджет. Энергетический сектор при этом продолжает работать в условиях восстановления инфраструктуры и подготовки к пиковым зимним нагрузкам.

Ранее Politeka сообщала, тариф на свет с декабря останется 4,32 грн и кто будет платить 2,64 грн за киловатт-час.

Также Politeka писала, сколько придется платить за свет с 1 декабря.