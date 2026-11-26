Грудень в Україні може виявитися теплішим за кліматичну норму, однак морози все ж прийдуть. Стійкий сніговий покрив сформується не у всіх регіонах, а синоптики називають, до скількох градусів опуститься температура в окремі ночі.

Погода в Україні в грудні може виявитися теплішою за кліматичну норму. Проте розслаблятися рано: протягом місяця очікуються короткочасні похолодання, нічні морози та опади у вигляді мокрого снігу.

Про це повідомляє Socportal з посиланням на прогноз Європейського центру середньострокових прогнозів погоди. Головний висновок: початок календарної зими буде відносно теплим, а ось стійкий сніговий покрив до Нового року сформується не у всіх регіонах.

Якою буде температура у грудні

За оцінками кліматологів, зима 2026-2027 років може бути теплішою за норму. Як пояснила завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, середня температура зимових місяців може перевищувати норму на 1-2 °C.

Дні з плюсовою температурою, найімовірніше, переважатимуть. Але у другій половині грудня можливі короткочасні похолодання, а в окремі ночі стовпчик термометра може опускатися до -5...-7 °C.

Чи буде сніг у грудні

Протягом місяця в Україні очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Ближче до кінця грудня можливі снігопади, проте розраховувати на тривале сніжне покриття на всій території країни не варто.

Через коливання температури сніг у деяких регіонах може швидко танути. Тобто ймовірність білого Нового року є, але гарантувати сніг на свята синоптики поки не беруться.

Коли чекати найсильніші морози

Найнижчі температури очікуються в другій половині грудня, коли ймовірні короткочасні похолодання. Такі хвилі холоду, за попередніми оцінками, будуть нетривалими, а морози - переважно нічними.

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