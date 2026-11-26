Шахраї створили в Telegram підроблений бот «Штрафи ПДР», який надсилає водіям фейкові повідомлення про порушення і виманює гроші та банківські дані. Про схему повідомили в МВС України.

Штрафи ПДР в Україні знову використовують шахраї, щоб виманити у водіїв гроші та дані банківських карток. Зловмисники створили підроблений Telegram-бот, який видає себе за офіційний сервіс перевірки штрафів.

Про нову схему повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України з посиланням на начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Як працює шахрайська схема

Шахраї маскуються під офіційний чатбот «Штрафи ПДР» у Telegram. Вони надсилають водіям повідомлення про нібито зафіксовані порушення правил дорожнього руху і пропонують швидко сплатити штраф.

Повідомлення максимально схожі на офіційні: зловмисники використовують назву бота, вказують реалістичні суми стягнень та вигадані номери постанов про адміністративні правопорушення.

Далі водієві пропонують перейти за посиланням для оплати. Але замість державного сервісу людина потрапляє на підроблений сайт, де збирають персональні дані, реквізити карток та іншу конфіденційну інформацію.

Як розпізнати фейковий штраф

У патрульній поліції назвали кілька ознак, які можуть свідчити про шахрайство. Насамперед варто звернути увагу на акаунт, з якого надходить повідомлення.

Підозру мають викликати нещодавно створені Telegram-профілі, невідомі боти та акаунти з позначкою «Не є офіційним».

Ще одна характерна ознака - спроба змусити водія якнайшвидше переказати гроші. Шахраї повідомляють про обмежений час для оплати, пропонують знижку або погрожують збільшенням суми штрафу.

Зауважте: навіть наявність номера постанови та правдоподібної суми штрафу не гарантує, що повідомлення справжнє.

Де безпечно перевірити штрафи

Перевіряти наявність штрафів потрібно виключно через офіційні державні сервіси. Це вебпортал Міністерства внутрішніх справ, електронний кабінет водія, застосунок «Дія» або офіційний мобільний застосунок «Штрафи ПДР».

У разі сумнівів щодо повідомлення можна звернутися до підрозділу адміністративної практики управління патрульної поліції.

Поліція нагадує: якщо штраф за порушення, зафіксоване в автоматичному режимі, не сплатили протягом десяти діб, власнику авто надсилають офіційну постанову поштою. Тому поспішати з оплатою після повідомлення від невідомого бота не варто.

Що робити, якщо вже перейшли за посиланням

Насамперед не переходьте за невідомими посиланнями і не вводьте персональні чи платіжні дані.

Якщо реквізити картки вже вказали на підробленому сайті, якнайшвидше зверніться до банку та заблокуйте картку. Перевірте останні фінансові операції і повідомте про можливе шахрайство правоохоронців.

У разі втрати коштів збережіть скриншоти повідомлень, посилання на підозрілий ресурс та інші матеріали, які допоможуть встановити обставини шахрайства.