Працюючі пенсіонери можуть збільшити виплати раніше квітневого перерахунку: достатньо накопичити 24 місяці страхового стажу та подати заяву до Пенсійного фонду.

Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам в Україні можна зробити достроково, не чекаючи квітня. Для цього достатньо накопичити 24 місяці страхового стажу після призначення пенсії та подати заяву до Пенсійного фонду.

Пенсійний фонд України передбачає для тих, хто продовжує офіційно працювати, два варіанти перегляду виплат - автоматичний та за особистим зверненням. Саме другий дає змогу отримати надбавку раніше весни, як повідомляє ТСН.

Коли пенсію перерахують автоматично

Плановий автоматичний перерахунок проводять щороку від 1 квітня. Головна умова - накопичити щонайменше 24 місяці страхового стажу після призначення пенсії або її попереднього перегляду, причому встигнути це зробити потрібно до 1 березня.

Працювати два роки поспіль без перерв не обов'язково. Усі періоди офіційної роботи, за які сплачувалися внески, просто сумуються. Наприклад, якщо пенсіонер відпрацював рік, звільнився, а згодом знову влаштувався на роботу і загалом набрав два роки стажу, він має право на доплату.

Однак під час автоматичного перерахунку беруть до уваги лише новий стаж, а розмір актуальної зарплати ігнорують. Через це інколи вигідніше звернутися за індивідуальним перерахунком.

Як збільшити виплату, не чекаючи квітня

Якщо потрібні 24 місяці стажу вже накопичилися, можна одразу звернутися до Пенсійного фонду. Наприклад, коли два роки додаткового стажу зібралися у травні, заяву подають відразу, не відкладаючи до наступної весни.

Зробити це можна двома способами: особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України або онлайн через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Чи вплине нова зарплата на розмір виплати

Під час індивідуального перерахунку на суму виплат може вплинути не лише новий стаж, а й заробіток, отриманий після виходу на пенсію чи її попереднього перегляду. Нову зарплату додають до розрахунків лише тоді, коли це вигідно самій людині.

Якщо дохід за останні два роки дозволяє збільшити пенсію, його обов'язково врахують. Якщо ж актуальна зарплата менша і не дає прибавки, її просто ігнорують, оновлюючи виплату виключно за рахунок додаткових місяців стажу.

Можлива й інша ситуація: від призначення пенсії минуло два роки, але повних 24 місяців стажу за цей час не набралося. Подати заяву все одно можна, однак заробіток до уваги не братимуть, а виплату перерахують лише за наявним додатковим стажем.

Як перевірити страховий стаж перед перерахунком

Перед поданням заяви варто переконатися, що всі періоди офіційної роботи після виходу на пенсію зафіксовані в базі Пенсійного фонду. Це можна зробити самостійно в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Дані про стаж і сплату внесків фонд отримує зі звітності роботодавців. Якщо за якийсь місяць компанія не подала звіт або не сплатила єдиний соціальний внесок, цей період не зарахують. У разі виявлення пропущених місяців краще заздалегідь звернутися до роботодавця та залагодити розбіжності, інакше під час розгляду заяви може виявитися, що для перерахунку не вистачає потрібних 24 місяців.

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