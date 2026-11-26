Работающие пенсионеры могут увеличить выплаты раньше апрельского перерасчета: достаточно накопить 24 месяца страхового стажа и подать заявление в Пенсионный фонд.

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам в Украине можно сделать досрочно, не дожидаясь апреля. Для этого достаточно накопить 24 месяца страхового стажа после назначения пенсии и подать заявление в Пенсионный фонд.

Пенсионный фонд Украины предусматривает для тех, кто продолжает официально работать, два варианта пересмотра выплат - автоматический и по личному обращению. Именно второй дает возможность получить надбавку раньше весны, сообщает ТСН.

Когда пенсию пересчитают автоматически

Плановый автоматический перерасчет проводят ежегодно с 1 апреля. Главное условие - накопить не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения пенсии или ее предыдущего пересмотра, причем успеть это нужно до 1 марта.

Работать два года подряд без перерывов не обязательно. Все периоды официальной работы, за которые уплачивались взносы, просто суммируются. Например, если пенсионер отработал год, уволился, а затем снова устроился на работу и в целом набрал два года стажа, он имеет право на доплату.

Однако при автоматическом перерасчете учитывают только новый стаж, а размер актуальной зарплаты игнорируют. Поэтому иногда выгоднее обратиться за индивидуальным перерасчетом.

Как увеличить выплату, не дожидаясь апреля

Если нужные 24 месяца стажа уже накоплены, можно сразу обратиться в Пенсионный фонд. Например, когда два года дополнительного стажа собрались в мае, заявление подают сразу, не откладывая до следующей весны.

Сделать это можно двумя способами: лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины или онлайн через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Повлияет ли новая зарплата на размер выплаты

При индивидуальном перерасчете на сумму выплат может повлиять не только новый стаж, но и заработок, полученный после выхода на пенсию или ее предыдущего пересмотра. Новую зарплату добавляют в расчеты только тогда, когда это выгодно самому человеку.

Если доход за последние два года позволяет увеличить пенсию, его обязательно учтут. Если же актуальная зарплата меньше и не дает прибавки, ее просто игнорируют, обновляя выплату исключительно за счет дополнительных месяцев стажа.

Возможна и другая ситуация: со времени назначения пенсии прошло два года, но полных 24 месяцев стажа за это время не набралось. Подать заявление все равно можно, однако заработок во внимание не примут, а выплату пересчитают только по имеющемуся дополнительному стажу.

Как проверить страховой стаж перед перерасчетом

Перед подачей заявления стоит убедиться, что все периоды официальной работы после выхода на пенсию зафиксированы в базе Пенсионного фонда. Это можно сделать самостоятельно в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Данные о стаже и уплате взносов фонд получает из отчетности работодателей. Если за какой-то месяц компания не подала отчет или не уплатила единый социальный взнос, этот период не зачтут. При обнаружении пропущенных месяцев лучше заранее обратиться к работодателю и устранить расхождения, иначе при рассмотрении заявления может оказаться, что для перерасчета не хватает нужных 24 месяцев.

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