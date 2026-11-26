Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере электронных коммуникаций (НКЭК), оштрафовала «Киевстар» после жалобы клиента, которому без его согласия подключили платный пакет. Оператор вернул абоненту 560 грн и уплатил 17 000 грн штрафа в госбюджет.

Киевстар оштрафовали за подключение платного пакета без согласия клиента. Оператор вернул абоненту 560 грн, которые списали за навязанную услугу, а также уплатил 17 000 грн штрафа в госбюджет.

История началась с жалобы клиента. Абонент заметил, что со счета внезапно исчезли деньги, и выяснил, что к его номеру без ведома подключили платный пакет услуг. Человек его не заказывал, согласие не подтверждал, а деньги списывали автоматически.

Разобраться с этим помогла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций (НКЭК). После проверки регулятор признал действия оператора нарушением, сообщает Mind.

В результате «Киевстар» вернул клиенту полную стоимость навязанного пакета - 560 грн. Отдельно оператор уплатил 17 000 грн штрафа в государственный бюджет. Для абонента это означает, что деньги за услугу, которую он не заказывал, должны возвращаться.

Как проверить, не подключили ли вам платные услуги

Такие ситуации случаются не только у «Киевстара»: абоненты всех операторов иногда замечают списания за то, чего не заказывали. Самый простой способ вовремя это обнаружить - регулярно просматривать детализацию счета в приложении оператора или в личном кабинете.

Если вы заметили подозрительное списание, сначала обратитесь в службу поддержки своего оператора. Требуйте отменить услугу и вернуть деньги. Оператор отказал - подавайте жалобу в НКЭК. Регулятор рассматривает обращения потребителей и может обязать оператора вернуть средства, как это произошло в описанном случае.

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