Адміністраторку Facebook-групи «Пустомити інфо» на Львівщині оштрафували на 1700 грн за поширення відео побиття дитини та даних неповнолітніх. Додатково вона має сплатити 665,60 грн судового збору.

Адміністраторку Facebook-групи «Пустомити інфо» на Львівщині оштрафували на 1700 гривень за поширення відео побиття малолітньої дитини та персональних даних неповнолітніх. Окрім штрафу, жінка має сплатити 665,60 гривні судового збору.

Як повідомляє LvNews, відповідне рішення Пустомитівський районний суд Львівської області ухвалив 17 листопада 2026 року. Справу розглядали як порушення законодавства про захист персональних даних.

Що опублікувала адміністраторка

Суд встановив, що 29 серпня 2026 року адміністраторка опублікувала у Facebook відео інциденту, який стався 26 липня. На записі було зафіксовано фізичне насильство щодо малолітньої дитини.

У дописі також вказали ім'я та прізвище іншої дитини, яка, за інформацією публікації, завдавала ударів. Відео та особисті дані дітей оприлюднили без згоди їхніх батьків або законних представників.

Суд дійшов висновку, що через поширення відеозапису та персональної інформації користувачі Facebook-групи могли ідентифікувати дітей. Тож адміністраторка порушила законодавство про захист персональних даних.

Який штраф призначив суд

Жінку визнали винною у порушенні законодавства про захист персональних даних. Суд призначив їй адміністративне стягнення у вигляді штрафу 1700 гривень. Окремо вона має сплатити 665,60 гривні судового збору.

Постанову Пустомитівського районного суду можна оскаржити протягом десяти днів із дня її винесення.

Як не отримати такий штраф

Щоб не порушити закон, не публікуйте відео чи фото, на яких можна розпізнати дитину, без дозволу її батьків або законних представників. Не називайте імен, прізвищ та інших особистих даних неповнолітніх у дописах і коментарях.

Перед тим як ділитися подібними записами в групі чи на сторінці, адміністраторам і користувачам варто переконатися, що публікація не розкриває особистість дитини.