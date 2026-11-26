Администратора Facebook-группы «Пустомити инфо» на Львовщине оштрафовали на 1700 грн за распространение видео избиения ребенка и данных несовершеннолетних. Дополнительно она должна уплатить 665,60 грн судебного сбора.

Администратора Facebook-группы «Пустомити инфо» на Львовщине оштрафовали на 1700 гривен за распространение видео избиения малолетнего ребенка и персональных данных несовершеннолетних. Кроме штрафа, женщина должна уплатить 665,60 гривни судебного сбора.

Как сообщает LvNews, соответствующее решение Пустомытовский районный суд Львовской области принял 17 ноября 2026 года. Дело рассматривали как нарушение законодательства о защите персональных данных.

Что опубликовала администратор

Суд установил, что 29 августа 2026 года администратор опубликовала в Facebook видео инцидента, который произошел 26 июля. На записи было зафиксировано физическое насилие в отношении малолетнего ребенка.

В публикации также указали имя и фамилию другого ребенка, который, по информации публикации, наносил удары. Видео и личные данные детей обнародовали без согласия их родителей или законных представителей.

Суд пришел к выводу, что из-за распространения видеозаписи и персональной информации пользователи Facebook-группы могли идентифицировать детей. Поэтому администратор нарушила законодательство о защите персональных данных.

Какой штраф назначил суд

Женщину признали виновной в нарушении законодательства о защите персональных данных. Суд назначил ей административное взыскание в виде штрафа 1700 гривен. Отдельно она должна уплатить 665,60 гривни судебного сбора.

Постановление Пустомытовского районного суда можно обжаловать в течение десяти дней со дня его вынесения.

Как не получить такой штраф

Чтобы не нарушить закон, не публикуйте видео или фото, на которых можно узнать ребенка, без разрешения его родителей или законных представителей. Не называйте имена, фамилии и другие личные данные несовершеннолетних в публикациях и комментариях.

Прежде чем делиться подобными записями в группе или на странице, администраторам и пользователям стоит убедиться, что публикация не раскрывает личность ребенка.