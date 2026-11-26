Киберполиция предупредила украинцев о новой схеме телефонного мошенничества: аферисты представляются сотрудниками банка и пугают блокировкой карты, чтобы выманить деньги со счета.

Мошенничество с банковскими картами в Украине набирает новые обороты - киберполиция предупредила об очередной афере, в которой злоумышленники пугают людей блокировкой карты, чтобы выманить деньги со счета.

Схема простая, но действенная. Человеку звонит якобы сотрудник банка и сообщает, что его карта заблокирована или вот-вот будет заблокирована. Чтобы «спасти» деньги, собеседник просит назвать данные карты, код из SMS или перевести средства на «безопасный счет».

В новой версии аферы мошенники активно упоминают приложение «Дія» и другие государственные сервисы. Они убеждают жертву, что для разблокировки нужно подтвердить личность или обновить данные, и присылают фишинговую ссылку.

Киберполиция подчеркивает: настоящий банк никогда не звонит с требованием назвать CVV-код, пароль от интернет-банкинга или код из SMS. Такие данные знает только владелец карты, и передавать их кому-либо нельзя.

Что делать, если позвонили «из банка»

Первое правило - не паниковать и не спешить. Положите трубку и самостоятельно позвоните в банк по номеру, указанному на обратной стороне карты или на официальном сайте.

Никогда не переходите по ссылкам, которые присылают в SMS или мессенджерах, и не устанавливайте программы удаленного доступа по просьбе незнакомцев. Через такие приложения мошенники получают полный контроль над телефоном и счетом.

Если вы уже сообщили данные карты или перевели деньги, немедленно заблокируйте карту через горячую линию банка и обратитесь с заявлением в киберполицию. Чем быстрее это сделать, тем больше шансов вернуть средства.

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