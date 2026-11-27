Верховная Рада приняла законопроект №16037-д, согласно которому с 1 января 2027 года продажа авто может облагаться налогом в 23%. Документ уже передали на подпись президенту, а новые правила могут затронуть прежде всего тех, кто владел машиной менее 183 дней.

Продажа авто в Украине с 1 января 2027 года может облагаться налогом в 23% даже за первую сделку в году - если водитель владел машиной менее 183 дней.

Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом №16037-д, который Верховная Рада приняла 11 ноября и передала на подпись президенту. Как сообщает today.ua, новые правила планируют ввести с 1 января 2027 года.

Как будет работать «правило 183 дней»

Для расчета налога теперь важны две вещи: количество сделок за год и срок владения легковым авто, мотоциклом или мопедом с момента государственной регистрации. По разъяснению управляющего партнера АО «Примус Партнерс» Сергея Касянчука, прокомментировавшего нормы для ТСН, ставки выглядят так:

налог 0% - первая продажа за год, если вы владели транспортом 183 дня и больше (льгота действует и на первую продажу унаследованного авто независимо от срока);

5% НДФЛ + 5% военный сбор - вторая продажа за год при условии владения 183 дня и больше;

23% (18% НДФЛ + 5% военный сбор) - первая или вторая продажа за год, если срок владения менее 183 дней, а также все третьи и последующие продажи за год.

Главные риски для автовладельцев

Одно из ключевых предостережений - налог придется платить даже при продаже в убыток, ведь сбор начисляется на весь доход от сделки, а не на чистую прибыль. Например, если вы купили авто за 600 тысяч гривен, а через три месяца вынуждены продать за 550 тысяч, налоги составят 126,5 тысячи гривен (99 тысяч НДФЛ + 27,5 тысячи военного сбора). Общие финансовые потери достигнут 176,5 тысячи гривен.

Скрыть реальную цену в договоре не получится: база налогообложения определяется по договорной стоимости, однако она не может быть ниже среднерыночной или оценочной стоимости машины.

Юрист также обращает внимание, что закон не учитывает жизненных обстоятельств - потерю работы, переезд или расходы на лечение. Поэтому под налог в 23% могут попасть и перекупщики, и обычные водители, которым срочно понадобились деньги.

Что проверить перед продажей авто

Перед оформлением сделки автовладельцам стоит проверить три вещи: точную дату госрегистрации транспорта (считаются именно дни, а не календарные месяцы), количество уже совершенных продаж с начала года и рыночную оценку авто.

От этого зависит, под какую ставку попадет ваша сделка.

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