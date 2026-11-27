Медицинская помощь для военных и ветеранов в Украине с 24 ноября получила новые гарантии. Государство теперь будет оплачивать бесплатное лечение, длительную реабилитацию, протезирование и улучшенное питание. Изменения закреплены Законом Украины № 4954-IX, сообщило Министерство обороны Украины.
Кто имеет право на бесплатную помощь
Право на медицинскую помощь и реабилитацию получили военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной специальной службы транспорта. Услуги будут предоставляться в учреждениях здравоохранения независимо от формы собственности и подчинения.
Эта гарантия касается также иностранцев и лиц без гражданства, проходящих службу в этих формированиях. Все они будут получать услуги на одинаковых условиях и в полном объеме за счет государственного бюджета.
Такие же права распространяются на определенные законодательством категории ветеранов и людей, освобожденных из плена, которые после прекращения службы нуждаются в лечении или реабилитации.
Реабилитацию разрешат продлевать
При реабилитации будут учитывать особенности военной службы и последствия пребывания в плену. Если одного курса для восстановления подвижности или выносливости недостаточно, помощь будут продлевать в рамках длительного реабилитационного периода.
«Возвращение из плена - это начало долгого восстановления. Помощь должна соответствовать реальному состоянию здоровья человека и длиться столько, сколько нужно», - отметила заместитель Министра обороны Украины Любовь Галан.
Протезирование и компенсация расходов
Военных будут обеспечивать вспомогательными средствами реабилитации, в частности протезами и ортезами. Изделия с повышенными функциональными возможностями будут предоставлять в соответствии с индивидуальными потребностями, установленными после оценивания.
Если травма или заболевание получены из-за боевых действий или пребывания в плену, военный может приобрести средства реабилитации за собственный счет, а затем получить компенсацию. Механизм возмещения определит Кабинет Министров Украины.
Кроме того, военнослужащие смогут самостоятельно выбирать протезиста-ортезиста и предприятие, где будут изготавливать протез или ортез.
Медосмотр перед возвращением в часть
После завершения лечения или реабилитации военный должен пройти военно-врачебную экспертизу, прежде чем вернуться в свою часть. Без заключения ВВК о пригодности к службе возвращение не допускается.
Улучшенное питание за счет государства
На период лечения и реабилитации военнослужащим предусмотрено улучшенное питание. Такое же право имеют определенные законом категории ветеранов и освобожденных из плена. Расходы будут покрывать из государственного бюджета.
Как воспользоваться новыми гарантиями
Длительность и объем помощи будут определять индивидуально, в зависимости от состояния здоровья каждого человека. Алгоритм действий для пациента выглядит так:
- обратиться в медицинское учреждение или реабилитационную организацию за направлением на лечение или реабилитацию;
- пройти оценивание потребностей, по результатам которого определят объем услуг и тип средства реабилитации;
- при необходимости самостоятельно выбрать протезиста-ортезиста и предприятие-производителя;
- после лечения пройти военно-врачебную экспертизу перед возвращением в часть.
Если средство реабилитации приобретено за собственный счет из-за последствий боевых действий или плена, его стоимость компенсируют. Точный механизм возмещения отдельно определит Кабинет Министров Украины.