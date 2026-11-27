С 24 ноября 2026 года в Украине действуют новые гарантии медицинской помощи для военнослужащих, ветеранов и освобожденных из плена. Государство будет оплачивать бесплатное лечение, длительную реабилитацию, протезирование и улучшенное питание.

Медицинская помощь для военных и ветеранов в Украине с 24 ноября получила новые гарантии. Государство теперь будет оплачивать бесплатное лечение, длительную реабилитацию, протезирование и улучшенное питание. Изменения закреплены Законом Украины № 4954-IX, сообщило Министерство обороны Украины.

Кто имеет право на бесплатную помощь

Право на медицинскую помощь и реабилитацию получили военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной специальной службы транспорта. Услуги будут предоставляться в учреждениях здравоохранения независимо от формы собственности и подчинения.

Эта гарантия касается также иностранцев и лиц без гражданства, проходящих службу в этих формированиях. Все они будут получать услуги на одинаковых условиях и в полном объеме за счет государственного бюджета.

Такие же права распространяются на определенные законодательством категории ветеранов и людей, освобожденных из плена, которые после прекращения службы нуждаются в лечении или реабилитации.

Реабилитацию разрешат продлевать

При реабилитации будут учитывать особенности военной службы и последствия пребывания в плену. Если одного курса для восстановления подвижности или выносливости недостаточно, помощь будут продлевать в рамках длительного реабилитационного периода.

«Возвращение из плена - это начало долгого восстановления. Помощь должна соответствовать реальному состоянию здоровья человека и длиться столько, сколько нужно», - отметила заместитель Министра обороны Украины Любовь Галан.

Протезирование и компенсация расходов

Военных будут обеспечивать вспомогательными средствами реабилитации, в частности протезами и ортезами. Изделия с повышенными функциональными возможностями будут предоставлять в соответствии с индивидуальными потребностями, установленными после оценивания.

Если травма или заболевание получены из-за боевых действий или пребывания в плену, военный может приобрести средства реабилитации за собственный счет, а затем получить компенсацию. Механизм возмещения определит Кабинет Министров Украины.

Кроме того, военнослужащие смогут самостоятельно выбирать протезиста-ортезиста и предприятие, где будут изготавливать протез или ортез.

Медосмотр перед возвращением в часть

После завершения лечения или реабилитации военный должен пройти военно-врачебную экспертизу, прежде чем вернуться в свою часть. Без заключения ВВК о пригодности к службе возвращение не допускается.

Улучшенное питание за счет государства

На период лечения и реабилитации военнослужащим предусмотрено улучшенное питание. Такое же право имеют определенные законом категории ветеранов и освобожденных из плена. Расходы будут покрывать из государственного бюджета.

Как воспользоваться новыми гарантиями

Длительность и объем помощи будут определять индивидуально, в зависимости от состояния здоровья каждого человека. Алгоритм действий для пациента выглядит так:

обратиться в медицинское учреждение или реабилитационную организацию за направлением на лечение или реабилитацию;

пройти оценивание потребностей, по результатам которого определят объем услуг и тип средства реабилитации;

при необходимости самостоятельно выбрать протезиста-ортезиста и предприятие-производителя;

после лечения пройти военно-врачебную экспертизу перед возвращением в часть.

Если средство реабилитации приобретено за собственный счет из-за последствий боевых действий или плена, его стоимость компенсируют. Точный механизм возмещения отдельно определит Кабинет Министров Украины.