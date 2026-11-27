З 24 листопада 2026 року в Україні діють нові гарантії медичної допомоги для військовослужбовців, ветеранів і звільнених із полону. Держава оплачуватиме безоплатне лікування, тривалу реабілітацію, протезування та покращене харчування.

Медична допомога для військових і ветеранів в Україні з 24 листопада отримала нові гарантії. Держава тепер оплачуватиме безоплатне лікування, тривалу реабілітацію, протезування та покращене харчування. Зміни закріплені Законом України № 4954-IX, повідомило Міністерство оборони України.

Хто має право на безоплатну допомогу

Право на медичну допомогу та реабілітацію отримали військовослужбовці Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Послуги надаватимуться в закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування.

Ця гарантія стосується й іноземців та осіб без громадянства, які проходять службу в цих формуваннях. Усі вони отримуватимуть послуги на однакових умовах і в повному обсязі за рахунок державного бюджету.

Такі самі права поширюються на визначені законодавством категорії ветеранів і людей, звільнених із полону, які після припинення служби потребують лікування або реабілітації.

Реабілітацію дозволять продовжувати

Під час реабілітації враховуватимуть особливості військової служби та наслідки перебування в полоні. Якщо одного курсу для відновлення рухливості чи витривалості недостатньо, допомогу продовжуватимуть у межах довготривалого реабілітаційного періоду.

«Повернення з полону - це початок тривалого відновлення. Допомога має відповідати реальному стану здоров'я людини й тривати стільки, скільки потрібно», - зазначила заступниця Міністра оборони України Любов Галан.

Протезування та компенсація витрат

Військових забезпечуватимуть допоміжними засобами реабілітації, зокрема протезами й ортезами. Вироби з підвищеними функціональними можливостями надаватимуть відповідно до індивідуальних потреб, встановлених після оцінювання.

Якщо травму чи захворювання отримано через бойові дії або перебування в полоні, військовий може придбати засоби реабілітації власним коштом, а згодом отримати компенсацію. Механізм відшкодування визначить Кабінет Міністрів України.

Крім того, військовослужбовці зможуть самостійно обирати протезиста-ортезиста та підприємство, де виготовлятимуть протез або ортез.

Медогляд перед поверненням до частини

Після завершення лікування чи реабілітації військовий має пройти військово-лікарську експертизу, перш ніж повернутися до своєї частини. Без висновку ВЛК про придатність до служби повернення не допускається.

Покращене харчування за рахунок держави

На період лікування та реабілітації військовослужбовцям передбачене покращене харчування. Таке саме право мають визначені законом категорії ветеранів і звільнених із полону. Витрати покриватимуть із державного бюджету.

Як скористатися новими гарантіями

Тривалість і обсяг допомоги визначатимуть індивідуально, залежно від стану здоров'я кожної людини. Алгоритм дій для пацієнта виглядає так:

звернутися до медичного закладу чи реабілітаційної установи за направленням на лікування або реабілітацію;

пройти оцінювання потреб, за результатами якого визначать обсяг послуг і тип засобу реабілітації;

за потреби самостійно обрати протезиста-ортезиста та підприємство-виробника;

після лікування пройти військово-лікарську експертизу перед поверненням до частини.

Якщо засіб реабілітації придбано власним коштом через наслідки бойових дій чи полону, вартість компенсують. Точний механізм відшкодування окремо визначить Кабінет Міністрів України.