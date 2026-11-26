Роки, проведені в університеті, коледжі чи училищі, зараховують до пенсійного стажу не всім. Вирішальним у ПФУ називають дату початку і завершення навчання - до чи після 1 січня 2004 року.

Період навчання в трудовому стажі залежить від того, коли саме людина здобувала освіту: до 1 січня 2004 року чи після. Від цієї дати залежить, чи вистачить одного запису в трудовій книжці, чи доведеться укладати договір і сплачувати внески.

Про це повідомляють з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області.

Якщо навчання проходило до 1 січня 2004 року

До стажу роботи, який дає право на пенсію, за період до 2004 року зараховується навчання:

у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах - університетах, інститутах, технікумах, коледжах;

в училищах і на курсах підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації;

в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі.

Основний документ для підтвердження такого періоду - трудова книжка. Запис про навчання має бути внесений окремим рядком із посиланням на дату, номер і назву відповідного документа.

Якщо ж такого запису в трудовій немає або його оформили некоректно, підтвердити роки освіти можна дипломами, посвідченнями чи свідоцтвами про закінчення навчання, а також довідками й іншими документами, виданими на підставі архівних даних, де чітко вказано строки навчання.

Якщо навчання проходило після 1 січня 2004 року

З 2004 року студенти, аспіранти і докторанти перестали входити до переліку осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню коштом держави. Тому самі по собі роки навчання після цієї дати до страхового стажу не зараховуються.

Єдиний спосіб урахувати цей час для майбутньої пенсії - добровільна участь у системі пенсійного страхування. Такий варіант доступний громадянам з 16 років, зокрема студентам денної форми навчання.

Як зарахувати період навчання до стажу після 2004 року

Укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Сплатити страхові внески за відповідний період.

Переконатися, що інформація про сплату відображена в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Раніше Politeka повідомляла, аспірантура до 1 січня 2004 року зараховується до стажу.