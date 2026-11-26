Годы, проведённые в университете, колледже или училище, засчитывают в пенсионный стаж не всем. Решающим в ПФУ называют дату начала и окончания учёбы - до или после 1 января 2004 года.

Период учёбы в трудовом стаже зависит от того, когда именно человек получал образование: до 1 января 2004 года или после. От этой даты зависит, хватит ли одной записи в трудовой книжке или придётся заключать договор и платить взносы.

Об этом сообщают со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Николаевской области.

Если учёба проходила до 1 января 2004 года

В стаж работы, дающий право на пенсию, за период до 2004 года засчитывается учёба:

в высших и средних специальных учебных заведениях - университетах, институтах, техникумах, колледжах;

в училищах и на курсах подготовки кадров, повышения квалификации и переквалификации;

в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре.

Основной документ для подтверждения такого периода - трудовая книжка. Запись об учёбе должна быть внесена отдельной строкой со ссылкой на дату, номер и название соответствующего документа.

Если же такой записи в трудовой нет или она оформлена некорректно, подтвердить годы образования можно дипломами, удостоверениями или свидетельствами об окончании учёбы, а также справками и другими документами, выданными на основании архивных данных, где чётко указаны сроки обучения.

Если учёба проходила после 1 января 2004 года

С 2004 года студенты, аспиранты и докторанты перестали входить в перечень лиц, подлежащих общеобязательному государственному пенсионному страхованию за счёт государства. Поэтому сами по себе годы учёбы после этой даты в страховой стаж не засчитываются.

Единственный способ учесть это время для будущей пенсии - добровольное участие в системе пенсионного страхования. Такой вариант доступен гражданам с 16 лет, в частности студентам дневной формы обучения.

Как засчитать период учёбы в стаж после 2004 года

Заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Оплатить страховые взносы за соответствующий период.

Убедиться, что информация об уплате отражена в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Ранее Politeka сообщала, аспирантура до 1 января 2004 года засчитывается в стаж.