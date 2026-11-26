Чоловікові з чинним бронюванням зателефонували з невідомого номера, представилися працівниками поліції та повідомили про нібито надіслані повістки, а в «Резерв+» одночасно з'явилося сповіщення про оновлення даних. Юрист пояснив, чому такий дзвінок не є врученням повістки.

Військовий облік в Україні останнім часом дедалі частіше стає приводом для маніпуляцій. Чоловікові з чинним бронюванням зателефонували з невідомого номера, представилися працівниками поліції та повідомили про нібито надіслані повістки. Одночасно в застосунку «Резерв+» з'явилося сповіщення про необхідність оновити дані.

Порядок вручення повісток регулює постанова Кабміну №560. За цими правилами сам телефонний дзвінок не є доказом належного вручення документа.

Чому дзвінок не рахується врученням повістки

Про такий випадок розповіло видання Concord Fintech, навівши пояснення адвоката С. Гіммельфарба. «Телефонний дзвінок сам по собі не є врученням повістки», - зазначив він.

Адвокат радить звернутися до поштового відділення за своєю адресою та перевірити, чи не надходили рекомендовані листи з територіального центру комплектування. Не варто телефонувати за номером, який продиктували, або повідомляти незнайомим особам персональні дані.

Якщо співрозмовник представився працівником поліції, інформацію слід перевірити самостійно: зателефонувати у відповідний підрозділ за офіційним номером.

Оновлення даних у «Резерв+» не скасовує бронювання

Якщо сповіщення про оновлення документа з'явилося безпосередньо в офіційному застосунку «Резерв+», військово-обліковий документ варто оновити. Саме оновлення не означає автоматичного скасування чинного бронювання.

Перед оновленням радять зберегти скриншот документа, а після - перевірити, чи залишився чинним статус бронювання. Бронювання дає право на відстрочку від призову під час мобілізації на строк його дії, але лише якщо воно належним чином відображене в реєстрі.

Що робити, якщо в «Резерв+» прийшло сповіщення про оновлення

Переконайтеся, що сповіщення надійшло в офіційному застосунку, а не в підробленому повідомленні.

Збережіть скриншот військово-облікового документа перед оновленням.

Оновіть дані через офіційний застосунок.

Після оновлення перевірте, чи не зник статус бронювання.

Коли даних у «Резерв+» немає

Якщо в застосунку відсутні дані попри урядову постанову про автоматичну реєстрацію, доведеться звертатися до військкомату особисто для постановки на облік. Правознавці попереджають про ризик миттєвої мобілізації для чоловіків старше 25 років одразу після проходження військово-лікарської комісії.

Чоловікам віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, не потрібно пред'являти військово-обліковий документ або застосунок «Резерв+» для оформлення чи обміну паспорта за кордоном.

Раніше Politeka повідомляла, повторний військовий облік 52+: у «Резерв+» пояснили, що робити, якщо знову з'явився статус.

Також Politeka повідомляла, військовий облік в Україні: що робити, якщо «Резерв+» не знаходить ваших даних.