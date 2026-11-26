Якщо договір купівлі-продажу квартири так і не уклали, покупець зазвичай може повернути аванс у сплаченому розмірі. Подвійну суму можна вимагати лише тоді, коли платіж був завдатком і продавець порушив зобов'язання зі своєї вини.

Подорожчання квартир в Україні триває, а разом із цінами ростуть і ризики, що угода про купівлю зірветься. Головне питання, яке тоді постає перед покупцем: чи вдасться повернути вже сплачені гроші і в якому саме розмірі.

Юридична відповідь залежить від одного моменту - що саме ви сплатили: аванс чи завдаток. Це два різні платежі, і наслідки для них протилежні.

Аванс і завдаток: у чому різниця

Аванс - це просто передоплата в рахунок ціни квартири. Якщо купівля не відбулася, аванс підлягає поверненню покупцю в повному сплаченому розмірі. Окремо можуть діяти умови договору про штраф або збитки, але сам платіж назад віддають.

Завдаток - інше. Це частина оплати, яка одночасно забезпечує виконання зобов'язання. Тут діє правило, прописане в статті 570 Цивільного кодексу України: якщо не встановлено, що сплачена сума є завдатком, вона вважається авансом.

На практиці це означає: якщо продавець зі своєї вини порушив зобов'язання, забезпечене завдатком, він мусить повернути завдаток і доплатити ще стільки ж. А якщо винний покупець - завдаток залишається у продавця.

Скільки можна повернути на прикладі

Юристи наводять показовий розрахунок. Припустімо, квартира коштує 2 млн грн, а покупець сплатив 50 000 грн. Це 2,5% від ціни. Результат залежить від сценарію.

Покупець сплатив аванс, а договір так і не уклали - повертають 50 000 грн.

Продавець зі своєї вини порушив зобов'язання, забезпечене завдатком, - покупець отримує 100 000 грн (свої 50 000 плюс 50 000 доплати).

Покупець зі своєї вини порушив зобов'язання - 0 грн, завдаток лишається в продавця.

Зобов'язання припинилося до початку виконання або через неможливість виконання - повертають 50 000 грн завдатку.

Підставу для подвійної суми дає стаття 571 ЦК України. Якщо доведені збитки перевищують розмір завдатку, закон дозволяє вимагати відшкодування різниці, якщо договором не передбачено інше.

Чи достатньо слова «завдаток» у розписці

Самого слова замало. Для завдатку потрібне чинне зобов'язання, яке він забезпечує, і письмове оформлення домовленості про забезпечення. Цю вимогу встановлює стаття 547 ЦК України.

Розписка допомагає довести, хто отримав гроші, коли і за що. Квитанція підтверджує переказ, а призначення платежу допомагає пов'язати суму з конкретною квартирою чи договором.

Що дає попередній договір у нотаріуса

Попередній договір фіксує обов'язок укласти основний договір у погоджений строк. Для продажу квартири такий договір, як і основний, за загальним правилом потребує нотаріального посвідчення (статті 635 і 657 ЦК України).

Однак важлива деталь: якщо сторони лише домовилися оформити купівлю в майбутньому, а гроші передали в рахунок майбутньої ціни, суди розглядають такий платіж як аванс. Нотаріальне посвідчення попереднього договору саме по собі цього не змінює.

Як суди вирішували спори

Верховний Суд уже формував практику в таких справах. В одній із них покупець сплатив по 7 500 доларів за двома попередніми договорами щодо квартир, а продавчиня вважала ці гроші завдатком і покладала відповідальність за зрив угод на покупця. У серпні 2026 року Верховний Суд залишив чинним рішення про стягнення 15 000 доларів авансу.

В іншій справі сторони не уклали договір купівлі-продажу будинку через тимчасову окупацію Херсона. Покупець вимагав повернути 7 000 доларів і сплатити ще стільки ж штрафу. У червні 2025 року суд залишив чинним стягнення 7 000 доларів, а в штрафі відмовив.

Що перевірити перед переказом грошей

Перед тим як віддавати гроші, юристи радять звірити три речі, пов'язані з нерухомістю. По-перше, продавця і квартиру: перевірте дані власника з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Якщо гроші просить представник, переконайтесь у його повноваженнях.

По-друге, зафіксуйте умови оплати й повернення: адресу квартири, повну ціну, суму і вид платежу, строк підписання основного договору та строки повернення грошей. Якщо купівля залежить від іпотеки, письмово погодьте, що станеться з передоплатою в разі відмови банку.

По-третє, вкажіть у призначенні переказу вид платежу, дату й номер договору та адресу квартири. За готівкового розрахунку обов'язково збережіть підписану розписку.

Як вимагати повернення грошей

Якщо угода зірвалася, дійте поетапно. Зберіть докази оплати: договір, розписку або банківську квитанцію та листування про суму й призначення платежу. Потім підтвердіть, чому угода зірвалася: якщо договір ще можна укласти в погоджений строк і ви готові до підписання, письмово запропонуйте другій стороні дату, час і місце зустрічі в нотаріуса.

Далі надішліть письмову вимогу, вказавши, кому й коли передали гроші, чому вимагаєте повернення, яку суму просите сплатити та на які реквізити. Якщо строк не встановлено договором, за частиною другою статті 530 ЦК України боржнику дається сім днів від пред'явлення вимоги.

Якщо гроші так і не повернули - звертайтеся до суду. Для стягнення авансу доведіть сплату, призначення платежу та підставу для повернення. Для подвійного завдатку додатково знадобляться докази, що платіж забезпечував чинне зобов'язання і продавець порушив його зі своєї вини.

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