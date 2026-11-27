Синоптики попередили про потужну негоду: на заході України намете від 8 до 20 сантиметрів снігу, а на дорогах утвориться ожеледиця. У чотирьох областях оголошено жовтий рівень небезпечності.

Сніг та ожеледиця насуваються на захід України - найближчими днями чотири області накриє потужна негода, попередили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За прогнозом синоптиків, найбільше снігу випаде на Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині та Буковині. Місцями намете від 8 до 20 сантиметрів снігу.

На дорогах цих областей утвориться ожеледиця, тому в регіонах уже оголосили I рівень небезпечності - жовтий. Це означає, що погода потенційно небезпечна.

Де саме сніжитиме найсильніше

Інтенсивні опади та налипання мокрого снігу прогнозують переважно на заході країни. Особливо складною ситуація може бути на перевалах і підйомах, де сніг накопичується найшвидше.

Через це на трасах західного напрямку можливе ускладнення руху та затори. Рятувальники й патрульна поліція закликають без нагальної потреби не виїжджати за межі населених пунктів.

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Пішоходам радять обирати взуття з рельєфною підошвою, не тримати руки в кишенях на слизьких тротуарах і носити флікери в темний час доби, бо під час снігопаду видимість для водіїв падає майже до нуля.

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