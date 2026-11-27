Сніг та ожеледиця насуваються на захід України - найближчими днями чотири області накриє потужна негода, попередили в Українському гідрометеорологічному центрі.
За прогнозом синоптиків, найбільше снігу випаде на Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині та Буковині. Місцями намете від 8 до 20 сантиметрів снігу.
На дорогах цих областей утвориться ожеледиця, тому в регіонах уже оголосили I рівень небезпечності - жовтий. Це означає, що погода потенційно небезпечна.
Де саме сніжитиме найсильніше
Інтенсивні опади та налипання мокрого снігу прогнозують переважно на заході країни. Особливо складною ситуація може бути на перевалах і підйомах, де сніг накопичується найшвидше.
Через це на трасах західного напрямку можливе ускладнення руху та затори. Рятувальники й патрульна поліція закликають без нагальної потреби не виїжджати за межі населених пунктів.
Що робити водіям
- Перевірте, чи «перевзуте» авто в зимову гуму
- Залийте в бачок незамерзаючу рідину
- Тримайте збільшену дистанцію, уникайте різкого гальмування на спусках і мостах
- Покладіть у багажник лопату, буксирувальний трос, павербанк і теплі речі
Пішоходам радять обирати взуття з рельєфною підошвою, не тримати руки в кишенях на слизьких тротуарах і носити флікери в темний час доби, бо під час снігопаду видимість для водіїв падає майже до нуля.
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