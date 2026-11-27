Синоптики предупредили о мощной непогоде: на западе Украины наметет от 8 до 20 сантиметров снега, а на дорогах образуется гололедица. В четырех областях объявлен желтый уровень опасности.

Снег и гололедица надвигаются на запад Украины - в ближайшие дни четыре области накроет мощная непогода, предупредили в Украинском гидрометеорологическом центре.

По прогнозу синоптиков, больше всего снега выпадет во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях и на Буковине. Местами наметет от 8 до 20 сантиметров снега.

На дорогах этих областей образуется гололедица, поэтому в регионах уже объявили I уровень опасности - желтый. Это означает, что погода потенциально опасна.

Где именно будет снежить сильнее всего

Интенсивные осадки и налипание мокрого снега прогнозируют преимущественно на западе страны. Особенно сложной ситуация может быть на перевалах и подъемах, где снег накапливается быстрее всего.

Из-за этого на трассах западного направления возможно осложнение движения и заторы. Спасатели и патрульная полиция призывают без острой необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов.

Что делать водителям

Проверьте, «переобуто» ли авто в зимнюю резину

Залейте в бачок незамерзающую жидкость

Держите увеличенную дистанцию, избегайте резкого торможения на спусках и мостах

Положите в багажник лопату, буксировочный трос, павербанк и теплые вещи

Пешеходам советуют выбирать обувь с рельефной подошвой, не держать руки в карманах на скользких тротуарах и носить фликеры в темное время суток, ведь во время снегопада видимость для водителей падает почти до нуля.

Ранее Politeka сообщала, погода 23 ноября: где синоптики прогнозировали снег и гололедицу.

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