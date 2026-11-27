Верховна Рада ухвалила законопроєкт №16037-д, згідно з яким із 1 січня 2027 року продаж авто може обкладатися податком у 23%. Документ уже передали на підпис президенту, а нові правила можуть зачепити передусім тих, хто володів машиною менше ніж 183 дні.

Продаж авто в Україні з 1 січня 2027 року може обкладатися податком у 23% навіть за першу угоду за рік - якщо водій володів машиною менше ніж 183 дні.

Відповідні зміни передбачені законопроєктом №16037-д, який Верховна Рада ухвалила 11 листопада і передала на підпис президенту. Як повідомляє today.ua, нові правила планують запровадити з 1 січня 2027 року.

Як працюватиме «правило 183 днів»

Для розрахунку податку тепер важливі дві речі: кількість угод за рік і строк володіння легковиком, мотоциклом чи мопедом із моменту державної реєстрації. За роз'ясненням керуючого партнера АО «Примус Партнерс» Сергія Касянчука, який прокоментував норми для ТСН, ставки виглядають так:

податок 0% - перший продаж за рік, якщо ви володіли транспортом 183 дні й більше (пільга діє і на перший продаж успадкованого авто незалежно від строку);

5% ПДФО + 5% військовий збір - другий продаж за рік за умови володіння 183 дні й більше;

23% (18% ПДФО + 5% військовий збір) - перший або другий продаж за рік, якщо строк володіння менше 183 днів, а також усі треті й наступні продажі за рік.

Головні ризики для автовласників

Одне з ключових застережень - податок доведеться платити навіть при продажу в збиток, бо збір нараховується на весь дохід від угоди, а не на чистий прибуток. Наприклад, якщо ви купили авто за 600 тисяч гривень, а через три місяці змушені продати за 550 тисяч, податки складуть 126,5 тисячі гривень (99 тисяч ПДФО + 27,5 тисячі військового збору). Загальні фінансові втрати сягнуть 176,5 тисячі гривень.

Приховати справжню ціну в договорі не вийде: база оподаткування визначається за договірною вартістю, але вона не може бути нижчою за середньоринкову або оціночну вартість машини.

Юрист також звертає увагу, що закон не враховує життєвих обставин - втрату роботи, переїзд чи витрати на лікування. Тому під 23% податку можуть потрапити і перекупники, і звичайні водії, яким терміново знадобилися гроші.

Що перевірити перед продажем авто

Перед оформленням угоди автовласникам варто перевірити три речі: точну дату держреєстрації транспорту (рахуються саме дні, а не календарні місяці), кількість уже здійснених продажів із початку року та ринкову оцінку авто.

Від цього залежить, під яку ставку потрапить ваша угода.

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