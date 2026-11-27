Львовский окружной административный суд отменил приказ о призыве мужчины, которого ТЦК отправил в армию, не проверив продление отсрочки. Отец ребенка с инвалидностью имел право на отсрочку, которую территориальный центр комплектования проигнорировал.

Отсрочка от мобилизации для отца, который содержит ребенка с инвалидностью, не исчезает автоматически вместе с окончанием срока, указанного в предыдущем решении. Львовский окружной административный суд напомнил об этом, отменив приказ о призыве мужчины, которого ТЦК отправил в армию, не проверив продление отсрочки.

Как сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на решение суда, мужчина ранее уже получал отсрочку от призыва во время мобилизации, поскольку имеет на содержании ребенка с инвалидностью. Когда срок этой отсрочки истек, территориальный центр комплектования принял решение о призыве, не выяснив, остались ли основания для ее продления.

Суд указал, что окончание срока, указанного в предыдущем решении об отсрочке, еще не означает отмену самого права на нее. Если ребенок с инвалидностью продолжает находиться на содержании отца, основание для отсрочки сохраняется, и ТЦК обязан это проверить.

По закону право на отсрочку от мобилизации имеют, в частности, женщины и мужчины, которые содержат ребенка с инвалидностью или самостоятельно его воспитывают. Именно поэтому перед мобилизацией территориальный центр должен был проверить актуальность отсрочки, а не руководствоваться только истекшей датой.

Что решил суд по делу отца ребенка с инвалидностью

Львовский окружной административный суд признал действия ТЦК неправомерными и отменил приказ о призыве мужчины на военную службу. Такие решения означают, что мужчина остается с правом на отсрочку, пока ребенок с инвалидностью находится на его содержании.

Как подтвердить отсрочку отцу ребенка с инвалидностью

Чтобы не оказаться в похожей ситуации, лучше заранее позаботиться о продлении отсрочки. В ТЦК подают документы, подтверждающие, что ребенок с инвалидностью находится на содержании: свидетельство о рождении, медицинский документ об инвалидности ребенка, а при необходимости - решение суда или акт обследования жилищных условий, подтверждающие факт содержания и ухода.

Что делать, если ТЦК нарушил право на отсрочку

Если ТЦК принял решение о призыве вопреки действующему основанию для отсрочки, его можно обжаловать в административном суде. В рассмотренном деле именно суд отменил незаконный приказ о призыве и восстановил право мужчины на отсрочку.

Обжаловать решение или действия ТЦК можно в течение месяца со дня, когда человек узнал о нарушении. К иску прилагают копию обжалуемого решения ТЦК и документы, подтверждающие основание для отсрочки: документ об инвалидности ребенка и доказательства его содержания.

Ранее Politeka сообщала, в Резерв+ появилась дата окончания отсрочки, и нужно ли ее продлевать.

Также Politeka сообщала, что в Раде готовят новое основание для отсрочки из-за ухода за пожилыми родственниками.