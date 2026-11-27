Львівський окружний адміністративний суд скасував наказ про призов чоловіка, якого ТЦК відправив до війська, не перевіривши продовження відстрочки. Батько дитини з інвалідністю мав право на відстрочку, яку територіальний центр комплектування проігнорував.

Відстрочка від мобілізації для батька, який утримує дитину з інвалідністю, не зникає автоматично разом із закінченням строку, вказаного у попередньому рішенні. Львівський окружний адміністративний суд нагадав про це, скасувавши наказ про призов чоловіка, якого ТЦК відправив до війська, не перевіривши продовження відстрочки.

Як повідомляє Судово-юридична газета з посиланням на рішення суду, чоловік раніше вже отримував відстрочку від призову під час мобілізації, бо має на утриманні дитину з інвалідністю. Коли строк цієї відстрочки закінчився, територіальний центр комплектування ухвалив рішення про призов, не з'ясувавши, чи залишилися підстави для її продовження.

Суд вказав, що закінчення строку, зазначеного у попередньому рішенні про відстрочку, ще не означає скасування самого права на неї. Якщо дитина з інвалідністю далі перебуває на утриманні батька, підстава для відстрочки зберігається, і ТЦК зобов'язаний це перевірити.

За законом, право на відстрочку від мобілізації мають, зокрема, жінки та чоловіки, які мають на утриманні дитину з інвалідністю або самостійно її виховують. Саме тому перед мобілізацією територіальний центр мав перевірити актуальність відстрочки, а не керуватися лише датою, що минула.

Що вирішив суд у справі батька дитини з інвалідністю

Львівський окружний адміністративний суд визнав дії ТЦК протиправними і скасував наказ про призов чоловіка на військову службу. Такі рішення означають, що чоловік залишається з правом на відстрочку, поки дитина з інвалідністю перебуває на його утриманні.

Як підтвердити відстрочку батькові дитини з інвалідністю

Щоб не опинитися у схожій ситуації, краще заздалегідь подбати про продовження відстрочки. До ТЦК подають документи, які підтверджують, що дитина з інвалідністю перебуває на утриманні: свідоцтво про народження, медичний документ про інвалідність дитини, а за потреби - рішення суду чи акт обстеження житлових умов, що підтверджують факт утримання і догляду.

Що робити, якщо ТЦК порушив право на відстрочку

Якщо ТЦК ухвалив рішення про призов попри чинну підставу для відстрочки, його можна оскаржити до адміністративного суду. У розглянутій справі саме суд скасував незаконний наказ про призов і поновив право чоловіка на відстрочку.

Оскаржити рішення або дії ТЦК можна протягом місяця з дня, коли людина дізналася про порушення. До позову додають копію оскаржуваного рішення ТЦК і документи, що підтверджують підставу для відстрочки: документ про інвалідність дитини та докази її утримання.

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