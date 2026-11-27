В Україні власники нерухомості навіть через кілька років після завершення будівництва можуть отримати вимогу сплатити сотні тисяч гривень пайового внеску. Юристи пояснили, чому виникають такі борги та як їх оскаржити.

Борги за нерухомість можуть зненацька з'явитися навіть у тих власників, хто давно завершив будівництво чи реконструкцію та ввів об'єкт в експлуатацію. Через кілька років орган влади може надіслати позов із вимогою сплатити сотні тисяч гривень так званої пайової участі.

Про механізм таких боргів і способи захисту розповіли у матеріалі ТСН. Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту - це грошовий внесок замовника будівництва до бюджету громади. Ідея механізму проста: нове будівництво чи реконструкція створюють додаткове навантаження на дороги, інженерні мережі, школи, садки та лікарні, тож замовник мав частково це компенсувати.

З 1 січня 2020 року обов'язкове укладення нових договорів про пайову участь скасували. Однак на перехідний період зберегли обов'язок сплачувати внесок у визначених законом випадках. Замовник мав протягом десяти робочих днів після початку будівництва звернутися до органу влади із заявою про визначення розміру внеску та сплатити його до введення об'єкта в експлуатацію. Саме пропуск цього строку чиновники часто використовували як аргумент у суді.

Хто звільнений від сплати пайової участі

Закон передбачав низку винятків, за яких замовники будівництва звільнялися від сплати внеску. Йдеться про:

будівлі навчальних закладів;

заклади культури, фізичної культури та спорту;

об'єкти медичного та оздоровчого призначення;

об'єкти комплексної забудови територій за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

будівництво за умови спорудження на тій самій ділянці об'єктів соціальної інфраструктури.

Але навіть законна підстава для звільнення не завжди рятувала від претензій. Типова історія виглядає так: реконструкцію завершено, декларацію про готовність зареєстровано, бізнес працює, а раптом надходить позов - сплатити внесок плюс інфляцію плюс 3% річних. Проблема не в тому, що щось збудували не так, а в тому, що в документах стоїть «не той» код.

Як одна цифра в документах обертається позовом

У спорах щодо пайової участі органи влади нерідко спираються на формальні характеристики нерухомості. Наприклад, якщо в документах зазначено код житлового будинку садибного типу, хоча фактично після реконструкції там працює навчальний заклад, чиновники доходять висновку, що власник не має права на звільнення.

Аргументами стають форма технічного паспорта, записи в реєстрах, цільове призначення земельної ділянки або відсутність своєчасного звернення із заявою. Старший юрист EQUITY, адвокат, PhD Валентин Лізун та молодша юристка EQUITY Анна Масник наголошують: насамперед треба з'ясувати, чи взагалі існував у замовника сам обов'язок сплачувати внесок.

«Якщо його не було, бо об'єкт належить до звільнених, то пропуск строку звернення зі заявою не може створити цей обов'язок з нічого», - пояснюють юристи.

Що каже Верховний Суд

Судова практика вже складається на користь власників. У постанові від 23 вересня 2021 року у справі №640/32550/20 Верховний Суд звернув увагу, що під час класифікації будівель треба враховувати їхнє фактичне функціональне призначення, а не лише формальне позначення в документах.

Ще показовіший випадок - постанова від 2 липня 2025 року у справі №910/7196/24. Реконструйований об'єкт у документації мав код «стоянка автомобільна крита», хоча фактично йшлося про паркінг, щодо якого закон передбачав звільнення від пайової участі. Суд не надав вирішального значення самому коду чи відомостям техпаспорта.

«Технічний паспорт теж не є остаточним доказом. Його мета - описати склад, площу і технічний стан об'єкта, а не вирішити, чи є він навчальним закладом», - зазначають юристи. Більше інформації дають відомості про приміщення: наявність актової та спортивної зал, навчальних кабінетів і їдальні свідчить про функціонування закладу освіти.

Чим завершився суд у Києві

Схожа справа розглядалася в Києві. У будівлях працював приватний ліцензований заклад загальної середньої освіти, а столична влада вимагала пайовий внесок разом з інфляційними втратами та 3% річних. Позивач посилався на код «будинки садибного типу», форму техпаспортів і на те, що власники не звернулися із заявою вчасно.

Захист наполягав, що в будівлях реально й безперервно діє ліцензований заклад освіти, а ліцензію на діяльність видав сам позивач. Суд першої інстанції повністю відмовив у позові, апеляція залишила рішення без змін. До касації позивач уже не звертався.

Як власникам захиститися від фінансових втрат

Якщо надійшла вимога про сплату пайового внеску або є ризик, що вона надійде, юристи радять зробити кілька кроків:

Перевірити статус об'єкта - чи поширювалися на нього вимоги щодо пайової участі та чи були законодавчі підстави для звільнення.

Перевірити документацію - техпаспорт, декларація і відомості в реєстрах мають відображати реальне функціональне призначення нерухомості.

Зберегти листування з органами влади - воно підтвердить, що чиновники знали про фактичне призначення об'єкта.

Перевірити цільове призначення земельної ділянки - воно має узгоджуватися з характером діяльності.

Зібрати доказову базу - ліцензії, статути, звітність, експлікації приміщень стануть важливими аргументами в суді.

Отримавши вимогу, варто перевірити не лише правильність розрахованої суми, а й наявність правових підстав для стягнення. Загальний механізм пайової участі скасовано, однак судові спори за зобов'язаннями попередніх періодів тривають і сьогодні.

«Той, на кого поширюються законодавчі винятки, не повинен ставати заручником помилки в коді, невдалого бланка техпаспорта чи запису в реєстрі», - резюмують юристи EQUITY.