Верховный Суд отменил решения двух предыдущих инстанций и обязал уполномоченный орган оформить новую справку о денежном обеспечении умершего военного.

Перерасчет пенсий после смерти военного должен производиться по полному денежному обеспечению умершего. Верховный Суд отменил решения двух предыдущих инстанций и обязал уполномоченный орган оформить новую справку, сообщает Судебно-юридическая газета.

Речь идет о пенсии в связи с потерей кормильца. Когда военный или военный пенсионер умирает, его жена, дети или другие нетрудоспособные родственники имеют право на такую выплату. Ее размер напрямую зависит от того, какое денежное обеспечение получал умерший.

Проблема в том, что орган, который выдает справку о денежном обеспечении, нередко считает его не полностью. Если в документ не попадают отдельные составляющие выплат, размер пенсии для семьи автоматически оказывается заниженным.

В деле, которое рассмотрел Верховный Суд, две инстанции встали на сторону органа. Однако кассационный суд с этим не согласился: решение отменили, а уполномоченный орган обязали выдать новую справку о денежном обеспечении, рассчитанную правильно.

Что должно входить в денежное обеспечение

Для перерасчета военной пенсии в денежное обеспечение должны включаться должностной оклад, оклад за воинское звание и процентная надбавка за выслугу лет. Именно на эти составляющие опирается закон о пенсионном обеспечении военнослужащих.

Если в справке указана меньшая сумма, чем умерший фактически получал, семья имеет право требовать перерасчета. Суд подчеркнул: орган не может выборочно выбрасывать из расчета составляющие, которые выплачивались на постоянной основе.

Как семье добиться перерасчета

Сначала стоит обратиться в уполномоченный орган с заявлением о выдаче новой справки о денежном обеспечении. Запрос подают в письменной форме, приложив документы о смерти кормильца и о родственной связи.

Если в перерасчете отказывают или выдают справку со старой суммой, следующий шаг - судебное обжалование. Как показывает позиция Верховного Суда, именно суды должны обязать орган рассчитать выплату правильно.

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