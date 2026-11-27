Верховний Суд скасував рішення двох попередніх інстанцій і зобов'язав уповноважений орган оформити нову довідку про грошове забезпечення померлого військового.

Перерахунок пенсій після смерті військового має відбуватися за повним грошовим забезпеченням померлого. Верховний Суд скасував рішення двох попередніх інстанцій і зобов'язав уповноважений орган оформити нову довідку, повідомляє Судово-юридична газета.

Йдеться про пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Коли військовий чи військовий пенсіонер помирає, його дружина, діти чи інші непрацездатні родичі мають право на таку виплату. Її розмір напряму залежить від того, яке грошове забезпечення отримував померлий.

Проблема в тому, що орган, який видає довідку про грошове забезпечення, нерідко рахує його не повністю. Якщо до документа не потрапляють окремі складові виплат, розмір пенсії для родини автоматично виходить заниженим.

У справі, яку розглянув Верховний Суд, дві інстанції стали на бік органу. Однак касаційний суд із цим не погодився: рішення скасували, а уповноважений орган зобов'язали видати нову довідку про грошове забезпечення, пораховану правильно.

Що має входити до грошового забезпечення

Для перерахунку військової пенсії до грошового забезпечення мають включатися посадовий оклад, оклад за військовим званням і процентна надбавка за вислугу років. Саме на ці складові спирається закон про пенсійне забезпечення військовослужбовців.

Якщо у довідці зазначена менша сума, ніж померлий фактично отримував, родина має право вимагати перерахунку. Суд наголосив: орган не може вибірково викидати із розрахунку складові, які виплачувалися на постійній основі.

Як родині домогтися перерахунку

Спочатку варто звернутися до уповноваженого органу із заявою про видачу нової довідки про грошове забезпечення. Запит подають у письмовій формі, додавши документи про смерть годувальника та про родинний зв'язок.

Якщо у перерахунку відмовляють або видають довідку зі старою сумою, наступний крок - судове оскарження. Як показує позиція Верховного Суду, саме суди мають зобов'язати орган порахувати виплату правильно.

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