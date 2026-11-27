За останні роки вартість електроенергії для населення зросла більш ніж удесятеро. Світло стало найбільшим подорожчанням серед усіх комунальних послуг в Україні.

Подорожчання світла в Україні за останні роки стало найвідчутнішим серед усіх комунальних послуг. Вартість однієї кіловат-години для населення за цей період збільшилася більш ніж удесятеро.

Про це пише «Перший бізнесовий». Ще на початку минулого десятиліття платіжки за електроенергію займали відносно невелику частину сімейного бюджету, а сьогодні для багатьох родин це одна з найбільших статей щомісячних витрат.

Зростання пояснюють змінами на енергетичному ринку, підвищенням витрат на виробництво електроенергії та поступовим переглядом державної тарифної політики. Водночас суттєво подорожчали пальне, матеріали для ремонтів мереж, обладнання та заробітна плата працівників галузі.

Слідом за світлом подорожчали й інші ресурси. Природний газ для населення раніше стримували державним регулюванням, однак після ринкових реформ тарифи значно зросли. Вода й централізоване опалення в різних регіонах дорожчали нерівномірно, але тенденція однакова: витрати комунальних підприємств поступово перекладали на споживачів.

Чому зросли комунальні витрати

Окрім подорожчання енергоресурсів, змінилася й сама структура витрат підприємств комунальної галузі. Значна частина тепломереж була збудована ще кілька десятиліть тому, тому потребує постійної модернізації та ремонтів.

Для багатьох домогосподарств ключовим механізмом підтримки залишаються житлові субсидії та пільги. Саме вони дозволяють частково компенсувати навантаження на сімейний бюджет за високих комунальних витрат.

Як отримати субсидію на комуналку

Оформити житлову субсидію можна онлайн у застосунку «Дія» або на вебпорталі Пенсійного фонду України. Для цього подають заяву та декларацію про доходи й майновий стан родини.

Документи також приймають у сервісних центрах ПФУ та через уповноважених осіб у сільських і селищних радах. Розмір допомоги розраховують індивідуально, залежно від доходів домогосподарства і вартості комунальних послуг.

Тема тарифів і надалі лишатиметься однією з найчутливіших для українців, особливо в опалювальний сезон, коли платіжки зростають через збільшення споживання енергоресурсів.

Раніше Politeka повідомляла, подорожчання газу та світла в Україні: МВФ пропонує підвищити тарифи до 141%.