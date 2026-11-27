За последние годы стоимость электроэнергии для населения выросла более чем в десять раз. Свет стал самым большим подорожанием среди всех коммунальных услуг в Украине.

Подорожание света в Украине за последние годы стало самым ощутимым среди всех коммунальных услуг. Стоимость одного киловатт-часа для населения за этот период выросла более чем в десять раз.

Об этом пишет «Первый бизнесовый». Еще в начале прошлого десятилетия платежки за электроэнергию занимали относительно небольшую часть семейного бюджета, а сегодня для многих семей это одна из крупнейших статей ежемесячных расходов.

Рост объясняют изменениями на энергетическом рынке, повышением затрат на производство электроэнергии и постепенным пересмотром государственной тарифной политики. При этом существенно подорожали топливо, материалы для ремонта сетей, оборудование и заработная плата работников отрасли.

Вслед за светом подорожали и другие ресурсы. Природный газ для населения раньше сдерживали государственным регулированием, однако после рыночных реформ тарифы значительно выросли. Вода и централизованное отопление в разных регионах дорожали неравномерно, но тенденция одна: расходы коммунальных предприятий постепенно перекладывали на потребителей.

Почему выросли коммунальные расходы

Помимо подорожания энергоресурсов, изменилась и сама структура расходов предприятий коммунальной сферы. Значительная часть теплосетей была построена еще несколько десятилетий назад, поэтому требует постоянной модернизации и ремонта.

Для многих домохозяйств ключевым механизмом поддержки остаются жилищные субсидии и льготы. Именно они позволяют частично компенсировать нагрузку на семейный бюджет при высоких коммунальных расходах.

Как получить субсидию на коммуналку

Оформить жилищную субсидию можно онлайн в приложении «Дія» или на веб-портале Пенсионного фонда Украины. Для этого подают заявление и декларацию о доходах и имущественном состоянии семьи.

Документы также принимают в сервисных центрах ПФУ и через уполномоченных лиц в сельских и поселковых советах. Размер помощи рассчитывают индивидуально, в зависимости от доходов домохозяйства и стоимости коммунальных услуг.

Тема тарифов и впредь будет оставаться одной из самых чувствительных для украинцев, особенно в отопительный сезон, когда платежки растут из-за увеличения потребления энергоресурсов.

Ранее Politeka сообщала, подорожание газа и света в Украине: МВФ предлагает повысить тарифы до 141%.