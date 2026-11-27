Верховна Рада 25 листопада ухвалила закон №10225-д про легалізацію криптовалют. Нові правила оподаткування запрацюють із 1 липня 2027 року, а власники цифрових активів платитимуть податок лише з прибутку.

Криптовалюти в Україні офіційно легалізували 25 листопада - Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №10225-д, який визначає правила обігу та оподаткування цифрових активів.

За документ проголосував 271 народний депутат, вісім виступили проти. Про це повідомляє пресслужба парламенту. Нові норми запрацюють із 1 липня 2027 року, а до того часу ринок працює по-старому.

Головна зміна для звичайних людей - податок платитимуть лише з прибутку від операцій із криптою, а не з усієї суми. Для приватних власників передбачили пільговий період на 8 років: 5% у перші 3 роки, 9% у наступні 5 років, після чого - звичні 18%.

Механізм простий. Купили монети за $1 000, продали за $1 500 - податок нараховується лише на $500 прибутку. Якщо операція спрацювала в мінус, податку немає, а збиток можна перенести на наступні роки.

Саме володіння криптою, скажімо біткоїном чи USDT, декларувати не потрібно. Обмін однієї криптовалюти на іншу, наприклад BTC на USDT, теж не оподатковується. Банки не блокуватимуть зарахування грошей від продажу активів через "непідтверджене походження".

Що зміниться для криптобірж та обмінників

Біржі, обмінники та кастодіани мають стати "білими": отримати ліцензію і щороку передавати податкові дані про операції українських користувачів. Сервіси без реєстрації можуть блокувати.

Для компаній податок на прибуток лишається на рівні 18%, або 9% на виведений капітал за умови спеціального режиму Дія.City. Операції з випуску та обміну крипти звільняють від ПДВ, а надавачам послуг заборонять перебувати на спрощеній системі оподаткування.

Окремо запровадили спрощене ліцензування для компаній, які вже мають відповідні дозволи в країнах із надійним фінансовим регулюванням, зокрема в Німеччині.

Як рахуватимуть податок

База - прибуток за підсумками року, а не весь оборот.

Ставка для фізосіб: 5% перші 3 роки, 9% наступні 5 років, далі 18%.

Володіння криптою та обмін крипти на крипту - без податку.

Збитки переносяться на наступні роки.

Після голосування в Раді закон ще має підписати президент. Через відсутність регулювання Україна, за оцінками, втратила 48,8 мільярда доларів доходів населення та компаній і близько 4 мільярдів доларів податкових надходжень.

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