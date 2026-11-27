Працевлаштування члена родини не завжди одразу зменшує субсидію - Пенсійний фонд проводить перерахунок за доходами за попередні періоди. Розповідаємо, коли це відбувається і чи можуть виплату повністю скасувати.

Субсидія в Україні під час опалювального сезону призначається родинам, які потребують підтримки з оплатою комуналки. Але факт призначення допомоги не означає, що виплачуватимуть її саме в розрахованому розмірі - через зміни в складі домогосподарства Пенсійний фонд може провести перерахунок.

Одна з найчастіших причин зменшення субсидії - працевлаштування одного з родичів. Раніше безробітний дорослий член сім'ї знайшов роботу й почав офіційно отримувати зарплату - сукупний дохід домогосподарства зростає, тож і обов'язкова частка витрат на житлово-комунальні послуги стає більшою.

Як рахується субсидія і які доходи враховує ПФУ

У розрахунок беруть середньомісячний сукупний дохід сім'ї. Важливо: це не поточна зарплата працевлаштованого родича, а доходи за встановлений період. Наприклад, якщо заявник звертається по субсидію в листопаді, ПФУ враховує доходи за 2-й і 3-й квартали року. Для пенсіонера, який оформлює допомогу, пенсію врахують за вересень.

Тобто якщо член сім'ї влаштувався на роботу одразу після призначення субсидії, нова зарплата може не потрапити в розрахунок негайно. Але її обов'язково врахують під час призначення допомоги на наступні періоди.

Чи можуть повністю скасувати субсидію

У більшості випадків ПФУ просто встановлює менший розмір допомоги, коли дохід домогосподарства після працевлаштування збільшився. Повне припинення виплат зазвичай не пов'язане зі звичайним виходом людини на роботу.

Навпаки - для працездатних повнолітніх членів сім'ї важлива наявність доходу й сплата ЄСВ. Відсутність доходу або недостатня сплата єдиного соціального внеску протягом певного періоду може стати підставою для відмови в субсидії ще на етапі подання заяви. Тож офіційне працевлаштування безробітного члена родини може навіть усунути ризик взагалі не отримати допомогу.

Інші підстави для відмови

Законодавство передбачає й майнові обмеження для заявника. У субсидії можуть відмовити, якщо хтось із членів домогосподарства має відкриті депозитні рахунки в банку на загальну суму понад 100 000 гривень. Купівля валюти або облігацій на аналогічну суму теж може позбавити права на виплату.

Окремо варто звернути увагу на транспортні засоби у власності сім'ї. Якщо хтось із домогосподарства володіє автомобілем, випущеним менш ніж 5 років тому, або кількома машинами віком менш як 15 років, ПФУ може відмовити в призначенні субсидії. Для низки випадків передбачені винятки, тож перед висновком варто проконсультуватися зі спеціалістами Пенсійного фонду.

Що робити, якщо доходи змінилися

Якщо у складі родини чи в доходах відбулися зміни, про це треба повідомити орган Пенсійного фонду протягом 30 днів. Оформити субсидію можна особисто в сервісному центрі ПФУ, через портал електронних послуг або звернувшись до уповноважених посадових осіб територіальної громади.

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