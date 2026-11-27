Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта завершило подготовку новых лицензионных условий для автомобильных перевозчиков. Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на материалы Мининфраструктуры и Укртрансбезопасности, документ вводит европейские требования по принципам Регламента ЕС №1071/2009.

Главное изменение в том, что лицензия перестанет быть одноразовой бумажной процедурой. Перевозчик должен будет отвечать четырем требованиям в течение всей деятельности: безупречная деловая репутация, надлежащее финансовое состояние, профессиональная компетентность и наличие материально-технической базы.

Сколько средств придется подтвердить

Самое ощутимое нововведение - нормативы финансовой состоятельности. Для автобусов и грузовиков массой более 3,5 тонны перевозчик должен подтвердить активы или ресурсы на сумму 9 тыс. евро за первое транспортное средство и 5 тыс. евро за каждый следующий.

Для дополнительных грузовиков массой от 2,5 до 3,5 тонны норматив составляет 900 евро. Если компания работает только с грузовиками до 3,5 тонны, нужно 1,8 тыс. евро за первое авто и 900 евро за каждое следующее.

Это не означает, что деньги нужно вносить на отдельный счет или платить государству. Подтвердить состоятельность можно балансовой стоимостью основных средств, банковской гарантией, договором страхования или документами о наличии средств либо кредитных ресурсов.

Для такси и легковых авто по заказу требование считается выполненным при наличии действующего договора страхования ответственности перед пассажирами. А во время военного положения подтверждение финансовой состоятельности отсрочено - его начнут требовать через шесть месяцев после завершения военного положения, а на исполнение дадут год.

Обязательный менеджер и требования к водителям

Каждый перевозчик должен иметь управляющего (менеджера) по перевозкам, чья профессиональная компетентность подтверждается свидетельством. Им может быть руководитель, владелец, штатный сотрудник или привлеченное по договору физическое лицо - главное, чтобы менеджер был резидентом Украины и реально руководил перевозками.

Один менеджер сможет обслуживать несколько предприятий с автопарком до 50 транспортных средств, а для более крупных компаний - работать отдельно. Для малого бизнеса это позволяет не расширять штат, а нанять внешнего специалиста.

Отдельно прописаны требования к водителям: возраст, категория удостоверения, стаж и профессиональная компетентность в зависимости от вида перевозок. Также обязательны медосмотры, инструктажи, стажировка и обучение по оказанию домедицинской помощи.

Помещение, автопарк и репутация

Перевозчик должен иметь служебное помещение в Украине для хранения документов и собственную или арендованную базу для обслуживания и ремонта авто. Если своих ремонтных мощностей нет, разрешено заключать договоры со специализированными организациями.

В течение 20 рабочих дней после получения лицензии компания должна оформить в собственность или пользование как минимум одно транспортное средство. А деловую репутацию будут проверять ежегодно через Единый комплекс информационных систем в сфере безопасности на наземном транспорте (ЕКИС), в частности на наличие судимостей и правонарушений.

Что это значит для действующих перевозчиков

Старые лицензии не аннулируются автоматически. Постановление вступит в силу через два месяца после официального опубликования, а для работающих перевозчиков предусмотрен переходный период длительностью один год. За это время нужно подтвердить соответствие новым требованиям, кроме финансового состояния, которое отсрочено до завершения военного положения.

Обновление основано на Законе Украины №4337-IX от 27 марта 2025 года и касается всех девяти видов лицензируемых перевозок - от международных грузовых до перевозки пассажиров на такси. Проект постановления обнародовали еще 18 марта 2026 года и после общественного обсуждения дорабатывали в мае и июле.