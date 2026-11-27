Міністерство відновлення, інфраструктури та транспорту завершило підготовку нових ліцензійних умов для автомобільних перевізників. Як повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на матеріали Мінінфраструктури та Укртрансбезпеки, документ запроваджує європейські вимоги за принципами Регламенту ЄС №1071/2009.

Головна зміна в тому, що ліцензія перестане бути одноразовою паперовою процедурою. Перевізник матиме відповідати чотирьом вимогам протягом усієї діяльності: бездоганна ділова репутація, належний фінансовий стан, професійна компетентність і наявність матеріально-технічної бази.

Скільки коштів доведеться підтвердити

Найбільш відчутне нововведення - нормативи фінансової спроможності. Для автобусів і вантажівок масою понад 3,5 тонни перевізник має підтвердити активи або ресурси на суму 9 тис. євро за перший транспортний засіб і 5 тис. євро за кожен наступний.

Для додаткових вантажівок масою від 2,5 до 3,5 тонни норматив становить 900 євро. Якщо ж компанія працює лише з вантажівками до 3,5 тонни, потрібно 1,8 тис. євро за перше авто і 900 євро за кожне наступне.

Це не означає, що гроші треба вносити на окремий рахунок чи платити державі. Підтвердити спроможність можна балансовою вартістю основних засобів, банківською гарантією, договором страхування або документами про наявність коштів чи кредитних ресурсів.

Для таксі та легкових авто на замовлення вимога вважається виконаною за наявності чинного договору страхування відповідальності перед пасажирами. А під час воєнного стану підтвердження фінансової спроможності відтерміноване - його почнуть вимагати через шість місяців після завершення воєнного стану, а на виконання дадуть рік.

Обов'язковий менеджер і вимоги до водіїв

Кожен перевізник повинен мати управителя (менеджера) з перевезень, чия професійна компетентність підтверджується свідоцтвом. Ним може бути керівник, власник, штатний працівник або залучена за договором фізична особа - головне, щоб менеджер був резидентом України і реально керував перевезеннями.

Один менеджер зможе обслуговувати кілька підприємств з автопарком до 50 транспортних засобів, а для більших компаній - працювати окремо. Для малого бізнесу це дозволяє не розширювати штат, а найняти зовнішнього фахівця.

Окремо прописані вимоги до водіїв: вік, категорія посвідчення, стаж і професійна компетентність залежно від виду перевезень. Також обов'язкові медогляди, інструктажі, стажування та навчання з надання домедичної допомоги.

Приміщення, автопарк і репутація

Перевізник повинен мати службове приміщення в Україні для зберігання документів і власну або орендовану базу для обслуговування та ремонту авто. Якщо своїх ремонтних потужностей немає, дозволено укладати договори зі спеціалізованими організаціями.

Протягом 20 робочих днів після отримання ліцензії компанія має оформити у власність або користування щонайменше один транспортний засіб. А ділову репутацію перевірятимуть щороку через Єдиний комплекс інформаційних систем у сфері безпеки на наземному транспорті (ЄКІС), зокрема на наявність судимостей і правопорушень.

Що це означає для чинних перевізників

Старі ліцензії не анулюються автоматично. Постанова набере чинності через два місяці після офіційного опублікування, а для перевізників, які вже працюють, передбачений перехідний період тривалістю один рік. За цей час треба підтвердити відповідність новим вимогам, крім фінансового стану, який відтерміновано до завершення воєнного стану.

Оновлення засноване на Законі України №4337-IX від 27 березня 2025 року і стосується всіх дев'яти видів ліцензованих перевезень - від міжнародних вантажних до перевезень пасажирів на таксі. Проєкт постанови оприлюднювали ще 18 березня 2026 року і після громадського обговорення доопрацьовували у травні та липні.