Київстар, Vodafone та lifecell наростили батареї та генератори, але гарантувати 10 годин зв'язку не можуть. Розбираємося, скільки реально протримається телефон при відключенні світла.

Мобільний зв'язок при відключенні світла взимку залежатиме від того, як швидко оператори зможуть перезарядити акумулятори на базових станціях. Усі три великі компанії закупили сотні тисяч батарей та тисячі генераторів, однак стабільний інтернет під час тривалого блекауту ніхто не обіцяє.

Найбільше у стійкість мережі вклав Київстар. З початку повномасштабної війни компанія направила на енергонезалежність понад 5,6 млрд гривень, із них 1,5 млрд гривень - лише цього року.

На кінець жовтня мережу оператора живлять понад 265 тисяч акумуляторів у перерахунку на стандартні батареї ємністю 100 А·год та понад 10 тисяч генераторів. Понад 70% базових станцій уже можуть працювати від генераторів, а самі станції розраховані на автономну роботу до 10 годин. Актуальну середню тривалість роботи під час реальних відключень оператор не називає.

Скільки тримаються Vodafone та lifecell

У Vodafone вже 96% базових станцій оснащені акумуляторами, здатними підтримувати роботу до 10 годин. Решта станцій мають запас живлення на 4-6 годин. У реальних умовах обладнання в середньому працює від батарей 4-8 годин. Компанія використовує понад 54 тисячі літій-залізо-фосфатних акумуляторів і понад 8,5 тисячі власних та партнерських генераторів.

У lifecell понад 94% мережі підготовлено до автономної роботи протягом 10 годин за умови повністю заряджених батарей. Загальні інвестиції оператора в енергонезалежність від початку війни перевищили 2,5 млрд гривень.

Чому інтернет зникає першим

Найслабше місце - не голосовий зв'язок, а саме мобільний інтернет. Після вимкнення світла українці масово переходять із домашнього Wi-Fi на мобільний, через що навантаження на мережу зростає у 3-4 рази. Тому інтернет нерідко пропадає вже через годину після зникнення електроенергії, хоча дзвінки та SMS ще працюють.

Додає проблем і те, що при частих відключеннях акумулятори не встигають повністю заряджатися, а низькі температури знижують їхню ефективність. Тож заявлені 10 годин - це максимум для ідеальних умов, а не обіцянка на всю зиму.

Що робити, щоб залишатися на зв'язку

Оператори радять дві речі. По-перше, підключити енергонезалежний оптоволоконний інтернет, якщо у вашому будинку є така можливість. По-друге, користуватися національним роумінгом: якщо сигнал вашого оператора зник, телефон автоматично перемикається на мережу іншого - це безкоштовно для абонентів.

У разі багатоденних відключень електроенергії перебої зі зв'язком все одно залишаються можливими, попри всі інвестиції. Тож заряджений павербанк і завантажені офлайн-карти залишаються найнадійнішою страховкою.

Раніше Politeka повідомляла, зв'язок під час блекаутів в Україні: скільки протримаються мережі без світла.