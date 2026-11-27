Киевстар, Vodafone и lifecell нарастили батареи и генераторы, но гарантировать 10 часов связи не могут. Разбираемся, сколько реально продержится телефон при отключении света.

Мобильная связь при отключении света зимой будет зависеть от того, как быстро операторы смогут перезарядить аккумуляторы на базовых станциях. Все три крупные компании закупили сотни тысяч батарей и тысячи генераторов, однако стабильный интернет во время длительного блэкаута никто не обещает.

Больше всего в устойчивость сети вложил Киевстар. С начала полномасштабной войны компания направила на энергонезависимость более 5,6 млрд гривен, из них 1,5 млрд гривен - только в этом году.

На конец октября сеть оператора питают более 265 тысяч аккумуляторов в пересчете на стандартные батареи емкостью 100 А·ч и более 10 тысяч генераторов. Более 70% базовых станций уже могут работать от генераторов, а сами станции рассчитаны на автономную работу до 10 часов. Актуальную среднюю продолжительность работы при реальных отключениях оператор не называет.

Сколько держатся Vodafone и lifecell

У Vodafone уже 96% базовых станций оснащены аккумуляторами, способными поддерживать работу до 10 часов. Остальные станции имеют запас питания на 4-6 часов. В реальных условиях оборудование в среднем работает от батарей 4-8 часов. Компания использует более 54 тысяч литий-железо-фосфатных аккумуляторов и более 8,5 тысячи собственных и партнерских генераторов.

У lifecell более 94% сети подготовлено к автономной работе в течение 10 часов при условии полностью заряженных батарей. Общие инвестиции оператора в энергонезависимость с начала войны превысили 2,5 млрд гривен.

Почему интернет пропадает первым

Самое слабое место - не голосовая связь, а именно мобильный интернет. После отключения света украинцы массово переходят с домашнего Wi-Fi на мобильный, из-за чего нагрузка на сеть возрастает в 3-4 раза. Поэтому интернет нередко пропадает уже через час после исчезновения электроэнергии, хотя звонки и SMS еще работают.

Добавляет проблем и то, что при частых отключениях аккумуляторы не успевают полностью заряжаться, а низкие температуры снижают их эффективность. Так что заявленные 10 часов - это максимум для идеальных условий, а не обещание на всю зиму.

Что делать, чтобы оставаться на связи

Операторы советуют две вещи. Во-первых, подключить энергонезависимый оптоволоконный интернет, если в вашем доме есть такая возможность. Во-вторых, пользоваться национальным роумингом: если сигнал вашего оператора пропал, телефон автоматически переключается на сеть другого - это бесплатно для абонентов.

В случае многодневных отключений электроэнергии перебои со связью все равно возможны, несмотря на все инвестиции. Так что заряженный павербанк и загруженные офлайн-карты остаются самой надежной страховкой.

Ранее Politeka сообщала, связь во время блэкаутов в Украине: сколько продержатся сети без света.