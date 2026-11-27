Мобильная связь при отключении света зимой будет зависеть от того, как быстро операторы смогут перезарядить аккумуляторы на базовых станциях. Все три крупные компании закупили сотни тысяч батарей и тысячи генераторов, однако стабильный интернет во время длительного блэкаута никто не обещает.
Больше всего в устойчивость сети вложил Киевстар. С начала полномасштабной войны компания направила на энергонезависимость более 5,6 млрд гривен, из них 1,5 млрд гривен - только в этом году.
На конец октября сеть оператора питают более 265 тысяч аккумуляторов в пересчете на стандартные батареи емкостью 100 А·ч и более 10 тысяч генераторов. Более 70% базовых станций уже могут работать от генераторов, а сами станции рассчитаны на автономную работу до 10 часов. Актуальную среднюю продолжительность работы при реальных отключениях оператор не называет.
Сколько держатся Vodafone и lifecell
У Vodafone уже 96% базовых станций оснащены аккумуляторами, способными поддерживать работу до 10 часов. Остальные станции имеют запас питания на 4-6 часов. В реальных условиях оборудование в среднем работает от батарей 4-8 часов. Компания использует более 54 тысяч литий-железо-фосфатных аккумуляторов и более 8,5 тысячи собственных и партнерских генераторов.
У lifecell более 94% сети подготовлено к автономной работе в течение 10 часов при условии полностью заряженных батарей. Общие инвестиции оператора в энергонезависимость с начала войны превысили 2,5 млрд гривен.
Почему интернет пропадает первым
Самое слабое место - не голосовая связь, а именно мобильный интернет. После отключения света украинцы массово переходят с домашнего Wi-Fi на мобильный, из-за чего нагрузка на сеть возрастает в 3-4 раза. Поэтому интернет нередко пропадает уже через час после исчезновения электроэнергии, хотя звонки и SMS еще работают.
Добавляет проблем и то, что при частых отключениях аккумуляторы не успевают полностью заряжаться, а низкие температуры снижают их эффективность. Так что заявленные 10 часов - это максимум для идеальных условий, а не обещание на всю зиму.
Что делать, чтобы оставаться на связи
Операторы советуют две вещи. Во-первых, подключить энергонезависимый оптоволоконный интернет, если в вашем доме есть такая возможность. Во-вторых, пользоваться национальным роумингом: если сигнал вашего оператора пропал, телефон автоматически переключается на сеть другого - это бесплатно для абонентов.
В случае многодневных отключений электроэнергии перебои со связью все равно возможны, несмотря на все инвестиции. Так что заряженный павербанк и загруженные офлайн-карты остаются самой надежной страховкой.
Ранее Politeka сообщала, связь во время блэкаутов в Украине: сколько продержатся сети без света.