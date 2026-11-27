Отметку о розыске ТЦК можно снять без личного визита - через «Резерв+», почтовое заявление, адвоката или суд. За часть нарушений штраф оплачивают онлайн со скидкой 50% - 8 500 грн вместо 17 000 грн.

Розыск ТЦК можно снять дистанционно - без очередей и личного визита в центр комплектования. Юрист Эдгар Симонян, разъяснения которого публикует Новини.LIVE, называет четыре способа: приложение «Резерв+», почтовое заявление, адвокат или суд. За часть нарушений штраф можно оплатить онлайн со скидкой 50% - это 8 500 грн вместо 17 000 грн.

Если штраф наложили несправедливо или данные в реестре «Оберег» ошибочны, дело ведут через суд. Постановление о штрафе обжалуют в местном общем суде в течение 10 дней, судебный сбор в 2026 году составляет 665,60 грн. Саму запись в реестре или бездействие ТЦК обычно обжалуют в окружном административном суде в течение 6 месяцев - сбор 1 331,20 грн.

Пока длится судебное разбирательство, запись о розыске сохраняется, а приостановить действия ТЦК через обеспечение иска удается редко. Важно: отмена одного лишь штрафа не всегда автоматически снимает отметку о розыске.

Когда ТЦК обязаны удалить запись

Розыск можно снять, если срок наложения штрафа по КУоАП уже истек до рассмотрения дела. Если постановления еще нет, сначала письменно запросите у ТЦК дату и суть нарушения, а затем отправьте объяснение с требованием закрыть дело и уведомить полицию.

Когда запись о розыске явно ошибочна, исправить ее требует Закон о Едином госреестре призывников, военнообязанных и резервистов. Заявление отправляют по почте с подтверждением вручения или по электронной почте, приложив копии доказательств. В заявлении указывают свои данные, название ТЦК, конкретную ошибку и четкое требование исправить запись. ТЦК отвечает до 15 дней без проверки, до месяца в обычном порядке или до 45 дней с предупреждением о продлении.

Штраф онлайн в «Резерв+»: 8 500 грн со скидкой

По состоянию на 10 ноября 2026 года через раздел «Штрафы онлайн» в «Резерв+» можно урегулировать лишь четыре типа нарушений: неявку по повестке, непрохождение ВЛК, неявку на воинский учет и непредоставление имущества во время мобилизации. Уточнения данных в этом списке нет, как и оплаты произвольных штрафов или снятия уголовного розыска.

Подача заявления в «Резерв+» - это официальное признание вины и согласие на рассмотрение без вашего участия. ТЦК выносит постановление в течение трех дней. Минимальный штраф в особый период составляет 17 000 грн, но при самостоятельном признании действует скидка 50% - 8 500 грн.

Со сроками есть нюанс: после вынесения постановления дают 10 дней на обжалование, еще 10 календарных дней - на льготную уплату 8 500 грн. В исполнительную службу дело передают лишь через 30 дней после вступления в силу, и там сумма удваивается - до 34 000 грн.

Когда исчезает красная отметка

Оплату подтверждают в течение 24 часов, но красная полоса о розыске исчезает только после обновления системы «Оберег» самим ТЦК. Четкого срока Минобороны не называет. Поэтому если время идет, а полоса «зависла», стоит взять квитанцию и обратиться в ТЦК.

Оплата не аннулирует нарушение, поэтому другие обращения в полицию закрывают отдельно. Обязанности тоже остаются: военно-учетные данные все равно нужно обновить в «Резерв+». Новая повестка снова станет обязательной.

Когда без визита не обойтись

Лично в ТЦК придется идти, когда нужно передать документы напрямую или выполнить действие, недоступное онлайн. С собой берут военно-учетный документ, квитанции, доказательства выполнения обязанности и документы об отсрочке, если она есть.

Сам приход не является признанием вины, но юристы советуют внимательно читать каждый документ перед подписью. В центре могут составить протокол, вручить повестку и на законных основаниях направить на ВЛК, если отсрочки нет.

Что делать, если красная полоса не исчезает

Самый простой сценарий - оплатить 8 500 грн в течение первых 20 дней после вынесения постановления. Если дело передали в исполнительную службу раньше установленных законом 30 дней - обращайтесь к юристу. Адвокат быстрее соберет документы: на его запрос отвечают в течение 5 рабочих дней или до 20, и отдельная нотариальная доверенность не нужна.

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