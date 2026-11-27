Жінка понад п'ять років працювала на підприємстві, але ПФУ не зарахував цей період до страхового стажу і запропонував чекати пенсії до 2029 року. Суд відмову фонду скасував.

Борги перед ПФУ не повинні позбавляти людину пенсії, навіть якщо роботодавець роками не сплачував страхові внески. Суд скасував відмову Пенсійного фонду жінці, якій запропонували чекати виплат до 2029 року.

Жінка понад п'ять років пропрацювала на підприємстві. Коли настав час оформлювати пенсію за віком, з'ясувалося, що цей період їй не зарахували до страхового стажу. Причина проста: роботодавець за ці роки так і не сплатив єдиний соціальний внесок.

У Пенсійному фонді вирішили, що стаж без сплачених внесків зараховувати не можна. Жінці запропонували працювати далі, а пенсію обіцяли призначити лише після 2029 року, коли вона набере потрібну кількість стажу.

Що вирішив суд

Суд із таким підходом не погодився. Обов'язок сплачувати єдиний внесок лежить на роботодавцеві, тож працівниця не повинна відповідати за чужу недбалість. Роки, які вона відпрацювала, - це її стаж, а не її провина.

Суд зобов'язав Пенсійний фонд зарахувати спірні роки до страхового стажу і призначити пенсію. Відмову фонду скасували, повідомляє Судово-юридична газета.

Що робити, якщо роботодавець не сплатив внески

Якщо вам відмовили в пенсії через те, що стаж не зарахували, не варто мовчки чекати. Період роботи підтверджується трудовою книжкою, наказами про прийом і звільнення, даними про заробітну плату.

Візьміть у ПФУ письмову відмову, де вказано, які саме періоди не зарахували.

Зберіть документи про роботу: трудову книжку, накази, виписки.

Подайте адміністративний позов до суду з вимогою зарахувати стаж і призначити пенсію.

Практика на боці працівника: борг роботодавця перед фондом не може позбавити людину права на пенсію. Тож чекати до 2029 року, як запропонували в одній зі справ, зовсім не обов'язково.

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