По данным Госстата, в октябре 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 1,8% за месяц, а годовая инфляция достигла 11%. Больше всего подорожали овощи, мясо и топливо.

Цены на базовые продукты в Украине растут быстрее доходов. По данным Госстата, в октябре 2026 года потребительские цены выросли на 1,8% по сравнению с сентябрем, а в годовом измерении инфляция достигла 11%.

Больнее всего по кошелькам ударила продуктовая корзина. На оптовом рынке «Столичный» в Киеве уманские колючие огурцы нового оборота продают уже по 200 гривен за килограмм, гладкие огурцы - по 160, а турецкие - по 145-150 гривен. Томаты пока дешевле: красные стоят 70 гривен за килограмм, розовые - от 110 до 140 гривен.

Не отстает и мясо. В Ассоциации «Свинари Украины» предупреждают, что свинина способна подорожать до 400 гривен за килограмм, если сокращение поголовья свиней продолжится такими темпами.

На ценах сказывается и топливо, которое тянет за собой стоимость перевозок и логистики. По данным Госстата, в октябре больше всего за месяц подорожали овощи, топливо и масла, а также отдельные продукты питания.

Из-за усиления инфляционного давления Национальный банк 29 октября повысил учетную ставку на 0,5 процентного пункта - до 16,5%. Решение призвано охладить цены, однако до конца года продукты питания останутся наиболее чувствительными к подорожанию.

Что будет с ценами до конца года

По данным Госстата, базовая инфляция в октябре выросла на 1,4% по сравнению с сентябрем, в годовом измерении - до 9,7%. Рост цен охватил не только продукты, но и большую часть потребительской корзины, поэтому до конца года инфляционное давление, скорее всего, останется ощутимым.

Как уменьшить нагрузку на семейный бюджет

Чтобы частично компенсировать подорожание, стоит внимательно контролировать расходы, пользоваться программами государственной поддержки и покупать сезонные продукты там, где они дешевле.

Ранее Politeka сообщала, насколько взлетят цены на свинину.

Также Politeka сообщала, на сколько резко выросли цены на овощи.

Как сообщала Politeka, в Нацбанке объяснили, почему растут цены на топливо, продукты и лекарства.