В октябре украинские банки ввезли больше наличных евро, но меньше долларов. Общий объем ввезенной валюты достиг 1,107 млрд долларов в эквиваленте.

Наличные в Украине в октябре изменили структуру: банки завезли больше евро и меньше долларов, свидетельствуют данные Национального банка.

В целом банки ввезли наличной валюты на 1,107 млрд долларов в эквиваленте, что на 1,4% меньше, чем в сентябре.

Наличных долларов завезли 589,546 млн долларов - сразу на 22% меньше, чем месяцем ранее. А ввоз евро, наоборот, подскочил на 40% - до 510,731 млн долларов в эквиваленте.

Почему банки везут больше евро

Наличная валюта - это банкноты и монеты, которые банки и клиенты перевозят и обменивают в физической форме. Рост ввоза евро указывает на то, что спрос именно на европейскую валюту в последнее время заметно вырос.

Население в октябре также активнее скупало валюту. Чистая покупка выросла на 37% - до 1,260 млрд долларов в эквиваленте. Покупка наличной валюты составила 2,299 млрд долларов, а продажа - 1,313 млрд долларов.

Курс и где обменять деньги

Официальный курс доллара НБУ на прошлой неделе снизили до 44,93 гривни, а валютные интервенции регулятор сократил.

Аналитики инвестгруппы ICU объясняли, что волатильность курса гривни почти угасла, а Минфин больше забирал средства на счета бюджета, чем финансировал расходы. Это уменьшило ресурс для покупки валюты и помогло НБУ сократить интервенции.

Купить или обменять наличную валюту можно в отделениях банков и обменных пунктах. Перед операцией стоит сверить курсы покупки и продажи в нескольких местах, поскольку они могут заметно отличаться даже в пределах одного города.

Отдельно постепенно возвращаются банковские металлы: после нулевых объемов в июле в августе их ввезли на 1,83 млн долларов, в сентябре - на 2,794 млн, а в октябре уже на 4,771 млн долларов в эквиваленте.