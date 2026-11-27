Государственная сеть «Укрнафта» утром 27 ноября сильнее всего переписала ценники: фирменный дизель подешевел сразу на 4 грн, а SOCAR опустил стоимость автогаза до уровня конкурентов.

Цены на топливо в Украине утром 27 ноября снова пошли вниз. Больше всего ценники переписала государственная сеть «Укрнафта», а SOCAR опустил стоимость автогаза до уровня конкурентов.

Большинство сетей держат ранее установленные цены, однако на стелах отдельных операторов стоимость заметно изменилась.

Что изменила «Укрнафта»

Государственная сеть устроила наибольшее удешевление. Фирменный бензин 95 Energy потерял сразу 3 грн и теперь стоит 79,90 грн за литр, сравнявшись с обычным А-95.

Стандартный дизель подешевел на 2 грн до 93,90 грн за литр, а фирменный дизель Energy упал сразу на 4 грн - также до 93,90 грн. Автогаз сбросил 1 грн и теперь стоит 60,90 грн за литр.

Что с ценами в SOCAR

SOCAR скорректировал стоимость сжиженного газа, снизив ее на 60 копеек. Теперь газ здесь продают по 62,90 грн за литр, сравнявшись с конкурентами. Остальные виды топлива остались без изменений.

OKKO, WOG и UPG решили взять паузу и сохранили вчерашние ценники на все позиции.

Полные ценники на популярных АЗС 27 ноября

«Укрнафта»

Бензин 95 Energy: 79,90 грн (минус 3 грн)

Бензин А-95: 79,90 грн

Бензин А-92: 77,90 грн

Дизель Energy: 93,90 грн (минус 4 грн)

Дизель обычный: 93,90 грн (минус 2 грн)

Автогаз: 60,90 грн (минус 1 грн)

SOCAR

Бензин NANO 100: 95,90 грн

Бензин NANO 95: 88,90 грн

Бензин А-95: 85,90 грн

Дизель NANO Extro: 104,00 грн

Дизель NANO: 101,00 грн

Автогаз: 62,90 грн (минус 60 копеек)

OKKO, WOG, UPG

В этих сетях цены остались на прежнем уровне. Например, в OKKO А-95 Евро стоит 84,90 грн, а дизель Pulls - 102,90 грн. В WOG бензин 95 Евро - 84,90 грн, дизель Mustang - 104,90 грн. UPG держит А-95 по 80,90 грн, дизель EURO DIESEL - 95,46 грн.

Где дешевле всего заправиться

Самые низкие ценники сейчас у «Укрнафты»: выгодный А-95 по 79,90 грн, дизель по 93,90 грн и автогаз по 60,90 грн за литр. Автогаз так же по 60,90 грн продает UPG.

Ранее Politeka сообщала, цены на топливо падают: дизель подешевел до 101 грн, А-95 - до 87,90 грн за литр.

Также Politeka сообщала, цены на топливо в Украине: в Кабмине рассказали, когда снова подешевеют бензин и дизель.