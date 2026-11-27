Укргидрометцентр объявил желтый уровень опасности из-за значительных снегопадов. В четырех западных областях прогнозируют прирост снежного покрова от 8 до 20 см.

Снегопады в Украине усиливаются: Украинский гидрометеорологический центр объявил желтый уровень опасности из-за значительного снега.

В четырех западных областях синоптики прогнозируют прирост снежного покрова от 8 до 20 см. Непогода может осложнить работу транспорта, энергетических и коммунальных служб.

Каким областям готовиться к снегопаду

Значительный снег ожидают во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях. Осадки накроют эти регионы днем 27 ноября и в ночь на субботу, 28 ноября.

Синоптики объявили первый, желтый уровень опасности. На дорогах - гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Какой будет температура

Ночью столбик термометра опустится до -1...-6°C, днем будет -3...+3°C. Теплее только на Закарпатье и на юге Украины - там в течение суток +2...+8°C.

В остальных областях, кроме северных и северо-восточных, прогнозируют умеренный снег и мокрый снег. На Закарпатье и юге осадки будут смешиваться с дождем, небо будет облачным с прояснениями.

Погоду в ближайшее время будут формировать мощный антициклон над Скандинавией, несущий холодный воздух, и атмосферный фронт с юга с более влажным теплым воздухом.

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