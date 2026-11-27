Державна мережа «Укрнафта» вранці 27 листопада найбільше переписала цінники: фірмовий дизель подешевшав одразу на 4 грн, а SOCAR опустив вартість автогазу до рівня конкурентів.

Ціни на пальне в Україні вранці 27 листопада знову пішли вниз. Найбільше цінники переписала державна мережа «Укрнафта», а SOCAR опустив вартість автогазу до рівня конкурентів.

Більшість мереж тримають раніше встановлені ціни, однак на стелах окремих операторів вартість помітно змінилася.

Що змінила «Укрнафта»

Державна мережа влаштувала найбільше здешевлення. Фірмовий бензин 95 Energy втратив одразу 3 грн і тепер коштує 79,90 грн за літр, зрівнявшись зі звичайним А-95.

Стандартний дизель подешевшав на 2 грн до 93,90 грн за літр, а фірмовий дизель Energy впав одразу на 4 грн - також до 93,90 грн. Автогаз скинув 1 грн і тепер коштує 60,90 грн за літр.

Що з цінами в SOCAR

SOCAR підкоригував вартість скрапленого газу, знизивши її на 60 копійок. Тепер газ тут продають по 62,90 грн за літр, зрівнявшись із конкурентами. Решта видів пального лишилася без змін.

OKKO, WOG та UPG вирішили взяти паузу і зберегли вчорашні цінники на всі позиції.

Повні цінники на популярних АЗС 27 листопада

«Укрнафта»

Бензин 95 Energy: 79,90 грн (мінус 3 грн)

Бензин А-95: 79,90 грн

Бензин А-92: 77,90 грн

Дизель Energy: 93,90 грн (мінус 4 грн)

Дизель звичайний: 93,90 грн (мінус 2 грн)

Автогаз: 60,90 грн (мінус 1 грн)

SOCAR

Бензин NANO 100: 95,90 грн

Бензин NANO 95: 88,90 грн

Бензин А-95: 85,90 грн

Дизель NANO Extro: 104,00 грн

Дизель NANO: 101,00 грн

Автогаз: 62,90 грн (мінус 60 копійок)

OKKO, WOG, UPG

У цих мережах ціни залишилися на попередньому рівні. Наприклад, у OKKO А-95 Євро коштує 84,90 грн, а дизель Pulls - 102,90 грн. У WOG бензин 95 Євро - 84,90 грн, дизель Mustang - 104,90 грн. UPG тримає А-95 по 80,90 грн, дизель EURO DIESEL - 95,46 грн.

Де найдешевше заправитися

Найнижчі цінники зараз у «Укрнафті»: вигідний А-95 по 79,90 грн, дизель по 93,90 грн і автогаз по 60,90 грн за літр. Автогаз так само по 60,90 грн продає UPG.

Раніше Politeka повідомляла, ціни на пальне падають: дизель подешевшав до 101 грн, А-95 - до 87,90 грн за літр.

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