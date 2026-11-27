До начала отопительного сезона 2026-2027 годов субсидию можно оформить не позднее 30 ноября включительно. Тем, кто обратится в декабре, выплату назначат уже по другим правилам.

Субсидия на отопительный сезон 2026-2027 годов оформляется только до 30 ноября включительно. Об этом напоминают в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области. Кто подаст документы позже - уже в декабре - получит помощь по другим условиям.

Главное отличие простое: обратишься до 30 ноября - субсидию назначат с начала отопительного сезона, то есть с октября. Пропустишь дедлайн - потеряешь деньги за эти месяцы, ведь перерасчет сделают только с момента обращения.

Кому не нужно никуда идти

Те, кто уже получает субсидию, повторно подавать документы не должны. Пенсионный фонд автоматически провел перерасчет на отопительный период - даже для тех домохозяйств, у которых летом размер помощи составлял 0 гривен. Проверить начисленную сумму можно в личном кабинете на веб-портале ПФУ в разделе «Моя субсидия».

Кому обязательно подавать новое заявление

Новое заявление и декларацию обязаны подать граждане, которые:

обращаются за субсидией впервые;

не получали помощь в предыдущем периоде, например из-за коммунальных долгов, которые уже погасили или реструктуризировали;

имели изменения в составе домохозяйства;

изменили перечень жилищно-коммунальных услуг или претерпели другие изменения семейного, имущественного или социального характера.

Особенно внимательно к крайнему сроку советуют отнестись арендаторам жилья и внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые оформляют выплату по фактическому месту проживания.

Долг свыше 680 гривен может стать препятствием

Наличие задолженности не всегда означает отказ. Субсидию не назначают лишь тогда, когда долг одновременно просрочен более чем на 3 месяца, возник в течение последних трех лет и превышает 680 гривен.

Исправить ситуацию можно, погасив долг, заключив договор о реструктуризации или обжаловав начисление в суде. Если успеть сделать это в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, субсидию назначат с октября.

При расчете размера помощи на зиму 2026-2027 годов учитывается совокупный доход семьи за январь-июнь 2026 года. Для пенсионеров берут размер пенсии, начисленной за август 2026 года.

Как оформить субсидию

Подать документы можно несколькими способами:

дистанционно через веб-портал электронных услуг ПФУ;

через мобильное приложение «Пенсионный фонд»;

по почте;

лично в сервисных центрах ПФУ;

в ЦНАПах;

через уполномоченных представителей территориальных общин.

Для оформления понадобятся заявление о назначении субсидии и декларация о доходах и расходах. Тем, кто уже получает помощь и у кого ничего не изменилось, повторно ничего подавать не нужно.

Ранее Politeka сообщала, субсидию для пенсионеров можно увеличить на 30%.

Также Politeka сообщала, штрафы за долги по коммуналке с 1 декабря грозят потерей субсидии.