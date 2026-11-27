До кінця опалювального сезону 2026-2027 років субсидію можна оформити не пізніше 30 листопада включно. Тим, хто звернеться в грудні, виплату призначать уже за іншими правилами.

Субсидія на опалювальний сезон 2026-2027 років оформлюється лише до 30 листопада включно. Про це нагадують у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області. Хто подасть документи пізніше - вже у грудні - отримає допомогу за іншими умовами.

Головна відмінність проста: звернешся до 30 листопада - субсидію призначать із початку опалювального сезону, тобто з жовтня. Пропустиш дедлайн - втратиш гроші за ці місяці, бо перерахунок зроблять лише з моменту звернення.

Кому не треба нікуди йти

Ті, хто вже отримує субсидію, повторно подавати документи не повинні. Пенсійний фонд автоматично провів перерахунок на опалювальний період - навіть для тих домогосподарств, у яких влітку розмір допомоги становив 0 гривень. Перевірити нараховану суму можна в особистому кабінеті на веб-порталі ПФУ в розділі «Моя субсидія».

Кому обов'язково подавати нову заяву

Нову заяву і декларацію зобов'язані подати громадяни, які:

звертаються за субсидією вперше;

не отримували допомогу в попередньому періоді, наприклад через комунальні борги, які вже погасили або реструктуризували;

мали зміни у складі домогосподарства;

змінили перелік житлово-комунальних послуг або зазнали інших змін сімейного, майнового чи соціального характеру.

Особливо уважно до крайнього строку радять поставитися орендарям житла і внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які оформлюють виплату за фактичним місцем проживання.

Борг понад 680 гривень може стати перешкодою

Наявність заборгованості не завжди означає відмову. Субсидію не призначають лише тоді, коли борг одночасно прострочений більш ніж на 3 місяці, виник протягом останніх трьох років і перевищує 680 гривень.

Виправити ситуацію можна, погасивши борг, уклавши договір про реструктуризацію або оскарживши нарахування в суді. Якщо встигнути зробити це протягом двох місяців з початку опалювального сезону, субсидію призначать з жовтня.

При розрахунку розміру допомоги на зиму 2026-2027 років враховується сукупний дохід сім'ї за січень-червень 2026 року. Для пенсіонерів беруть розмір пенсії, нарахованої за серпень 2026 року.

Як оформити субсидію

Подати документи можна кількома способами:

дистанційно через веб-портал електронних послуг ПФУ;

через мобільний додаток «Пенсійний фонд»;

поштою;

особисто в сервісних центрах ПФУ;

у ЦНАПах;

через уповноважених представників територіальних громад.

Для оформлення знадобляться заява про призначення субсидії та декларація про доходи і витрати. Тим, хто вже отримує допомогу і в кого нічого не змінилося, повторно нічого подавати не потрібно.

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