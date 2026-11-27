У жовтні українські банки ввезли більше готівкового євро, але менше долара. Загальний обсяг ввезеної валюти сягнув 1,107 млрд доларів в еквіваленті.

Готівка в Україні у жовтні змінила структуру: банки завезли більше євро та менше долара, свідчать дані Національного банку.

Загалом банки ввезли готівкової валюти на 1,107 млрд доларів в еквіваленті, що на 1,4% менше, ніж у вересні.

Готівкового долара завезли 589,546 млн доларів - одразу на 22% менше проти попереднього місяця. А ввезення євро, навпаки, підскочило на 40% - до 510,731 млн доларів в еквіваленті.

Чому банки везуть більше євро

Готівкова валюта - це банкноти й монети, які банки та клієнти перевозять і обмінюють у фізичній формі. Зростання ввезення євро вказує на те, що попит саме на європейську валюту останнім часом помітно зріс.

Населення у жовтні також активніше скуповувало валюту. Чиста купівля зросла на 37% - до 1,260 млрд доларів в еквіваленті. Купівля готівкової валюти становила 2,299 млрд доларів, а продаж - 1,313 млрд доларів.

Курс та де обміняти гроші

Офіційний курс долара НБУ минулого тижня знизили до 44,93 гривні, а валютні інтервенції регулятор скоротив.

Аналітики інвестгрупи ICU пояснювали, що волатильність курсу гривні майже згасла, а Мінфін більше забирав кошти на рахунки бюджету, ніж фінансував видатки. Це зменшило ресурс для купівлі валюти та допомогло НБУ зменшити інтервенції.

Придбати чи обміняти готівкову валюту можна у відділеннях банків та обмінних пунктах. Перед операцією варто звірити курси купівлі й продажу в кількох місцях, оскільки вони можуть помітно відрізнятися навіть у межах одного міста.

Окремо поступово повертаються банківські метали: після нульових обсягів у липні у серпні їх ввезли на 1,83 млн доларів, у вересні - на 2,794 млн, а у жовтні вже на 4,771 млн доларів в еквіваленті.