На отопительный сезон государство выплачивает до 9 205 грн на дрова и от 920 грн на сжиженный газ. Кто имеет право и как успеть подать заявление до 31 декабря 2026 года.

Субсидия на дрова в этом сезоне достигает 9 205 грн на домохозяйство. Оформить деньги на твердое топливо и сжиженный газ еще можно, но времени мало - заявки принимают только до 31 декабря 2026 года.

Об этом сообщает "Новини.LIVE" со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Сумской области.

Кто имеет право на выплату

Оформить субсидию могут и украинцы, и иностранцы или лица без гражданства, законно проживающие в Украине. Главное условие одно - жилье без централизованного или электрического отопления и без природного газа.

То есть помощь рассчитана на тех, кто обогревает дом только печью или кухонным очагом. Субсидию дают один раз в год, а размер рассчитывают в зависимости от дохода семьи за прошлый год.

Сколько дадут в 2026 году

На этот отопительный сезон размеры помощи такие:

9 205 грн на приобретение твердого топлива - до 2 тонн на одно домохозяйство;

от 920 грн на сжиженный газ, сумма зависит от количества членов семьи.

Почему люди спешат

С наступлением холодов цены на дрова взлетели до максимума. С начала 2026 года дров продано на 60% больше, чем за тот же период 2025 года.

Сейчас стоимость кубометра зависит от группы древесины: твердолиственные породы стоят 1250-1700 грн, сосна и ольха - 970-1280 грн, ель и другие хвойные - 850-1200 грн.

Как оформить субсидию

Для назначения помощи готовят заявление и декларацию о доходах и расходах всех членов домохозяйства. Подать документы можно тремя способами:

онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ с КЭП или Bank ID;

лично в любом сервисном центре ПФУ;

через ЦНАП или органы местного самоуправления.

В ПФУ напоминают: кто не успеет подать заявление до 31 декабря 2026 года, потеряет право на деньги за этот отопительный сезон.

Ранее Politeka сообщала, субсидия на дрова в Украине: кто и как может получить до 9205 гривен.

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