Без електрики холодильник безпечно тримає їжу лише 4 години, а наповнена морозилка - до 48 годин. Розповідаємо, як довше втримати холод і які продукти після довгого відключення доведеться викинути.

Через російські обстріли українці живуть в умовах постійних відключень електроенергії, тож питання зберігання продуктів стає щоразу гострішим. Без світла холодильник утримує безпечну для їжі температуру лише обмежений час.

Новини.LIVE зібрало корисні поради, як правильно тримати їжу під час знеструмлень і що після довгого відключення краще викинути.

Скільки тримають холод холодильник і морозилка

Якщо не відчиняти дверцята, продукти залишаються безпечними: у холодильнику - до 4 годин, у повністю заповненій морозилці - до 48 годин, у напівпорожній - до 24 годин.

Оптимальна температура в холодильнику - +4 °C або нижче, у морозилці - -18 °C або нижче. Під час регулярних відключень варто користуватися спеціальним термометром, адже за коротку перерву між знеструмленнями холодильник може не встигнути відновити потрібну температуру.

Як довше втримати холод

Заздалегідь заморозьте кілька пластикових пляшок з водою, залишивши в них трохи вільного місця. Під час довгого відключення перекладіть їх на полиці холодильника. Підійдуть і акумулятори холоду.

Також варто дотримуватися простих правил:

відчиняйте дверцята лише за крайньої потреби;

розміщуйте заморожені продукти щільно одне до одного;

використовуйте термосумки з акумуляторами холоду;

готуйте рівно стільки, скільки з'їсте за день;

не лишайте готові страви за кімнатної температури довше ніж на дві години.

У холодну пору року альтернативою холодильнику можуть стати балкон, погріб або підвал. Головне - контролювати температуру і захищати їжу від сонця, тварин та забруднення.

Які продукти швидко псуються

Найшвидше псуються м'ясо, риба, молоко, кисломолочний сир, м'які сири, ковбасні вироби, варені яйця, супи та готові салати. Якщо відключення тривало понад 4 години і безпечну температуру втримати не вдалося, від такої їжі краще позбутися.

Не пробуйте страву, щоб перевірити її свіжість. Небезпечні бактерії розмножуються, не змінюючи смаку, запаху чи вигляду продукту. Повторний розігрів теж не завжди робить їжу безпечною.

А от заморожені продукти, в яких залишилися кристалики льоду або температура яких не перевищує +4 °C, можна повторно заморозити.

Що робити після повернення світла

Огляньте холодильник і морозилку. Все, що змінило колір, запах чи структуру, а також м'ясні й молочні продукти, які простояли без холоду понад 4 години, - викидайте без жалю. Економія на зіпсованій їжі може обернутися отруєнням.

Чим запастися на випадок відключень

Вдома варто тримати запас консервів, круп, горіхів, сухофруктів, хлібців, печива, меду та питної води. Обирайте продукти, які не потребують охолодження, довгого приготування чи розігріву. Це заощадить гроші та зменшить кількість зіпсованої їжі.

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