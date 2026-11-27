Без электричества холодильник безопасно хранит еду лишь 4 часа, а заполненная морозилка - до 48 часов. Рассказываем, как дольше удержать холод и какие продукты после длительного отключения придётся выбросить.

Из-за российских обстрелов украинцы живут в условиях постоянных отключений электроэнергии, поэтому вопрос хранения продуктов становится всё острее. Без света холодильник поддерживает безопасную для еды температуру лишь ограниченное время.

Новини.LIVE собрало полезные советы, как правильно хранить продукты при отключениях света и что после длительного обесточивания лучше выбросить.

Сколько держат холод холодильник и морозилка

Если не открывать дверцы, продукты остаются безопасными: в холодильнике - до 4 часов, в полностью заполненной морозилке - до 48 часов, в полупустой - до 24 часов.

Оптимальная температура в холодильнике - +4 °C или ниже, в морозилке - -18 °C или ниже. При регулярных отключениях стоит пользоваться специальным термометром, ведь за короткий перерыв между обесточиваниями холодильник может не успеть восстановить нужную температуру.

Как дольше удержать холод

Заранее заморозьте несколько пластиковых бутылок с водой, оставив в них немного свободного места. Во время длительного отключения переложите их на полки холодильника. Подойдут и аккумуляторы холода.

Также стоит соблюдать простые правила:

открывайте дверцу только при крайней необходимости;

размещайте замороженные продукты плотно друг к другу;

используйте термосумки с аккумуляторами холода;

готовьте ровно столько, сколько съедите за день;

не оставляйте готовые блюда при комнатной температуре дольше чем на два часа.

В холодное время года альтернативой холодильнику могут стать балкон, погреб или подвал. Главное - контролировать температуру и защищать еду от солнца, животных и загрязнения.

Какие продукты быстро портятся

Быстрее всего портятся мясо, рыба, молоко, кисломолочный творог, мягкие сыры, колбасные изделия, варёные яйца, супы и готовые салаты. Если отключение длилось более 4 часов и безопасную температуру удержать не удалось, от такой еды лучше избавиться.

Не пробуйте блюдо, чтобы проверить его свежесть. Опасные бактерии размножаются, не меняя вкус, запах и вид продукта. Повторный разогрев тоже не всегда делает еду безопасной.

А вот замороженные продукты, в которых остались кристаллы льда или температура которых не превышает +4 °C, можно повторно заморозить.

Что делать после возвращения света

Осмотрите холодильник и морозилку. Всё, что изменило цвет, запах или структуру, а также мясные и молочные продукты, простоявшие без холода более 4 часов, - выбрасывайте без сожаления. Экономия на испорченной еде может обернуться отравлением.

Чем запастись на случай отключений

Дома стоит держать запас консервов, круп, орехов, сухофруктов, хлебцев, печенья, мёда и питьевой воды. Выбирайте продукты, которые не требуют охлаждения, долгого приготовления или разогрева. Это сэкономит деньги и уменьшит количество испорченной еды.

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