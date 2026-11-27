Украинцы, получающие пенсию по потере кормильца, могут добиться увеличения выплат после обновления справки о денежном обеспечении погибшего военнослужащего. Пенсионный фонд иногда отказывает в перерасчете даже при наличии нового документа, однако суд встал на сторону получателя пенсии.

Перерасчет пенсий в Украине позволяет увеличить выплаты семьям, которые получают пенсию по потере кормильца. Основанием становится новая справка о денежном обеспечении погибшего военнослужащего.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на решение Ровенского окружного административного суда.

Почему Пенсионный фонд отказал в перерасчете

В Пенсионный фонд обратился украинец, который получал пенсию по потере кормильца. Он попросил пересмотреть размер выплат на основании новой справки о денежном обеспечении умершего военнослужащего.

Документ выдали 3 августа 2026 года. В нем указано, сколько военный должен был получать по состоянию на 1 января 2023 года. В расчет включили должностной оклад, выплату за воинское звание, ежемесячные надбавки и дополнительные выплаты, а также премию.

Заявитель считал, что эти данные дают основания увеличить его пенсию. Но Пенсионный фонд отказал. Там объяснили, что после отмены отдельных правительственных норм якобы отсутствует действующий порядок для такого перерасчета.

Мужчина не согласился с отказом и обратился в суд.

Что решил суд

Суд установил: когда рассчитывают денежное обеспечение военных, необходимо учитывать прожиточный минимум, действовавший на 1 января соответствующего года. Ранее правительство привязало этот расчет к показателю 2018 года, но в январе 2020-го это ограничение отменили.

С тех пор для расчетов снова применяют прожиточный минимум соответствующего года. Такой подход в августе 2022 года подтвердил и Верховный Суд. Кроме того, закон позволяет пересматривать уже назначенные пенсии, если изменилось денежное обеспечение или человек подал документы, дающие право на более высокую выплату.

Поэтому Ровенский окружной административный суд признал отказ Пенсионного фонда незаконным.

За какой период ПФУ должен доплатить

Суд обязал Пенсионный фонд провести перерасчет пенсии с 1 февраля 2023 года. ПФУ должен учесть все суммы, указанные в обновленной справке о денежном обеспечении, включая надбавки и премию.

После перерасчета получателю пенсии должны выплатить разницу между тем, что ему причитается, и теми средствами, которые он уже получил.

Как добиться перерасчета пенсии

Чтобы получить доплату, нужно иметь на руках документ, подтверждающий новые данные о денежном обеспечении. Далее стоит обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о перерасчете.

Если ПФУ откажет, даже при наличии новой справки, решение можно обжаловать в окружном административном суде. Как показывает практика, суд может обязать фонд выплатить разницу за предыдущие периоды.

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