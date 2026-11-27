На выходных, 28-29 ноября, Украину накроют аномальные для конца осени морозы. Ночью температура опустится до -11°, на западе местами до -16°, а днем будет держаться ниже нуля.

Прогноз погоды на выходные в Украине будет аномально холодным для конца ноября. В ближайшие два дня, 28 и 29 ноября, морозы достигнут -16°.

Погоду будет определять мощный скандинавский антициклон, рассказал синоптик Игорь Кибальчич. Под его влиянием на территорию Украины поступит холодная воздушная масса арктического происхождения.

Какие области накроют самые сильные морозы

Ночью температура будет опускаться до -5...-11°. Холоднее всего будет на западе страны: там морозы местами усилятся до -16°.

Днем также будет преобладать морозная погода - столбики термометров будут держаться ниже 0°. Существенных осадков не ожидается.

Где ждать снег

Снег пройдет лишь местами в западных областях. На крайнем юге в субботу, 28 ноября, малоподвижный атмосферный фронт принесет дожди с мокрым снегом и порывистый ветер.

По данным Укргидрометцентра, днем 27 и ночью 28 ноября во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях ожидается значительный снег. Прирост снежного покрова составит 8-20 см, на дорогах гололедица. Объявлен желтый уровень опасности.

К чему готовиться

Погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.

Водителям стоит быть осторожными: из-за гололедицы тормозной путь растет. Пешеходам советуют теплее одеваться, ведь ощущение холода будет усиливать ветер.

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